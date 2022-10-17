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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۵۷

محتوای دیدار میشل عون با سفیر سعودی چه بود؟

محتوای دیدار میشل عون با سفیر سعودی چه بود؟

رئیس جمهور لبنان امروز در کاخ ریاست جمهوری با سفیر عربستان سعودی در بیروت دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، میشل عون رئیس جمهور لبنان امروز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری با ولید البخاری سفیر عربستان سعودی در بیروت دیدار و گفتگو کرد.

بنابراین گزارش، دو طرف در این دیدار درباره روابط لبنان و عربستان سعودی و لزوم گسترش آن در بخش‌های مختلف گفتگو کردند.

سفیر عربستان سعودی نیز در این دیدار بر اهمیت پایبندی لبنانی‌ها به توافق طایف و همچنین اهتمام جریان‌های سیاسی این کشور به مهلت‌های قانون اساسی تاکید کرد.

ولید البخاری سفیر عربستان سعودی در بیروت پس از دیدار با عون، با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز دیدار کند.

گفته می‌شود سفیر عربستان سعودی در بیروت رایزنی‌های گسترده‌ای را در روزهای آینده انجام خواهد داد اما رسانه‌های لبنانی به محتوای این دیدارها اشاره‌ای نکرده‌اند.

گفتنی است لبنان در هفته گذشته توافق ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی را نهایی کرد که گفته می‌شود پیامدهای اقتصادی بسیار مثبتی برای لبنان در برخواهد داشت.

کد مطلب 5611111

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