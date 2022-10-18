امیدی تازه برای ارتقای زندگی بیماران مبتلا به سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، سوزان حجت متخصص خون و ایمونولوژی گفت: این کنگره بزرگ‌ترین کنگره خون و انکولوژی در ایران و ابزاری برای بالا بردن سطح آگاهی از آخرین پیشرفت‌های علمی در زمینه بیماری سرطان است و مؤسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان با ارائه ۹ مقاله علمی پژوهشی در این کنگره حضور می‌یابد.

وی، پذیرش مقالات تیم پژوهشی مؤسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان را در این همایش موفقیتی بزرگ برشمرد و افزود: مکسا قصد دارد در کنار انکولوژیست‌ها طب حمایتی-تسکینی را توسعه دهد و اینکه توانسته از طریق تیم پژوهشی خود یک پنجم پوسترهای کنگره را به خود اختصاص دهد، نشان می‌دهد که در زمینه طب حمایتی و تسکینی حرفی برای گفتن داریم.

حجت ادامه داد: حضور در همایش‌ها و کنگره‌های علمی بسیار مهم است و از این طریق می‌توانیم مؤسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان را به عنوان یکی از مؤثرترین مؤسسات در حوزه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی به متخصصان خون و سرطان معرفی کنیم.

وی‬ با بیان اینکه این مؤسسه طی ۱۰ سال گذشته از مرحله تربیت نیرو و معرفی طب حمایتی-تسکینی در کنگره‌ها و همایش‌ها گذشته است، افزود: در حال حاضر وارد فاز سوم و ارائه مقالات علمی در این باب شده‬ ‏ایم و به نظر می‌رسد تحقیقات بومی در این حوزه می‌تواند سبب بالا رفتن کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان در ایران شود.

مدیر شعبه تهران مؤسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان، با بیان اینکه حضور تیم پژوهشی مؤسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان در همایش‌های علمی موجب به وجود آمدن تقاضا و آشنایی بیشتر طب حمایتی-تسکینی می‌شود، اظهار داشت: وجود این خدمت در بیمارستان‌های بزرگ کشور سبب توزیع عادلانه امکانات به بیماران خواهد شد.

وی از اعلام آمادگی مکسا برای همکاری‌های علمی و مدیریت دانش با مراکز علمی و دانشگاه‌ها در تمامی شهرهای ایران خبر داد و تأکید کرد: با حمایت خیرین و دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر ایران می‌توان شاهد رشد خدمات حمایتی-تسکینی بود.

در اولین کنگره بین‏‬ المللی و بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران که از ۲۷ تا ۲۹ مهر ۱۴۰۱ در تبریز برگزار خواهد شد، ۳۰۰ انکولوژیست ایرانی و خارجی، تازه‌ترین پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی خود را ارائه خواهند داد.