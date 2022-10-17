ماهواره اروپایی بسیار ایمن کوانتومی به فضا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، هدف اتحادیه اروپا ایجاد یک خوشه از چنین ماهواره هایی در فضا است. طبق بیانیه سازمان فضایی اروپا، این ماهواره که Eagle-۱ نام دارد، نخستین سیستم فضایی مبتنی بر توزیع کلید کوانتومی(QKD)اتحادیه مذکور است و می تواند به ایجاد یک شبکه ارتباطات بسیار ایمن برای منطقه منجر شود.

قرار است Eagle-۱ سه سال در مدار زمین باقی بماند و فناوری های مورد نیاز برای نسل جدیدی از ارتباطات ایمن را آزمایش کند. ماهواره مذکور قابلیت اجرایی فناوری توزیع کلید کوانتومی را نشان می دهد که با استفاده از اصول مکانیک کوانتومی کلیدهای رمزگذاری را به شیوه ای توزیع می کند که هرگونه تلاش برای استراق سمع آن به سرعت ردیابی می شود.

سازمان فضایی اروپا در اواخر سپتامبر قرارداد توسعه پروژه Eagle-۱ را با شرکت SES در کنگره بین المللی ستاره شناسی در پاریس امضا کرد. شرکت لوگزامبورگیSES به رهبری کنسرسیومی متشکل از ۲۰ موسسه اروپایی ماهواره مذکور را توسعه می دهد.

به گفته الودی ویائو مدیر یکی از بخش های سازمان فضایی اروپا، Eagle-۱ یک ماهواره کوچک ۳۰۰ کیلوگرمی است که در مدار پایین زمین حرکت می کند و اهمیت زیادی دارد.