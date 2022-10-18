بازیکن تیم ملی فوتسال ایران گزارشگر اسپانیایی را به وجد آورد!

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته چهارم لیگ دسته اول اسپانیا تیم پالما موفق شد با نتیجه ۶ بر ۲ تیم کوردوبا را شکست بدهد. این مسابقه، ادامه درخشش دو بازیکن تیم ملی فوتسال ایران بعد از پایان مسابقات قهرمانی آسیا بود.

مسلم اولادقباد و حسین طیبی دو لژیونر ایران که در تیم پالما حضور دارند، در این بازی به میدان رفتند. طیبی دو گل و اولادقباد یک گل در این دیدار به ثمر رساندند تا ارزش‌های خود را نشان بدهند.

شادی گل بازیکنان پالما با طیبی و اولادقباد

اولادقباد پیش از این در هفته دوم لیگ اسپانیا هم بازی کرده و یک گل به ثمر رسانده بود. این بازیکن که بعضی از کارشناسان از او به عنوان پدیده لیگ اسپانیا نام می‌برند، مقابل کوردوبا با توپ حرکاتی انجام داد که تمجید گزاشگر شبکه LaLigaSportsTV را هم در پی داشت.

در یکی از صحنه‌های این مسابقه، اولادقباد توپ را در نزدیکی‌های نقطه کرنر تیم پالما به دست آورد و با دریبل دو بازیکن کوردوبا و بیرون آوردن توپ از آن فضای بسته، پایه گذار حمله پالما شد.

گزارشگر بازی که با تماشای تکنیک ملی پوش ایران به وجد آمده بود، گفت: «مسلم دیوانه است. او چقدر خوب از فشار بیرون آمد. برای بازیکنانی مثل مسلم است که فوتسال ارزش پرداخت پول و تماشا دارد.»