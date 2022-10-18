  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۹:۴۱

با انجام یک حرکت تکنیکی؛

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران گزارشگر اسپانیایی را به وجد آورد!

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران گزارشگر اسپانیایی را به وجد آورد!

گزارشگر شبکه تلویزیونی اسپانیا از تکنیک بازیکن ایرانی تیم فوتسال پالما به شکل ویژه‌ای تمجید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته چهارم لیگ دسته اول اسپانیا تیم پالما موفق شد با نتیجه ۶ بر ۲ تیم کوردوبا را شکست بدهد. این مسابقه، ادامه درخشش دو بازیکن تیم ملی فوتسال ایران بعد از پایان مسابقات قهرمانی آسیا بود.

مسلم اولادقباد و حسین طیبی دو لژیونر ایران که در تیم پالما حضور دارند، در این بازی به میدان رفتند. طیبی دو گل و اولادقباد یک گل در این دیدار به ثمر رساندند تا ارزش‌های خود را نشان بدهند.

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران گزارشگر اسپانیایی را به وجد آورد!
شادی گل بازیکنان پالما با طیبی و اولادقباد

اولادقباد پیش از این در هفته دوم لیگ اسپانیا هم بازی کرده و یک گل به ثمر رسانده بود. این بازیکن که بعضی از کارشناسان از او به عنوان پدیده لیگ اسپانیا نام می‌برند، مقابل کوردوبا با توپ حرکاتی انجام داد که تمجید گزاشگر شبکه LaLigaSportsTV را هم در پی داشت.

در یکی از صحنه‌های این مسابقه، اولادقباد توپ را در نزدیکی‌های نقطه کرنر تیم پالما به دست آورد و با دریبل دو بازیکن کوردوبا و بیرون آوردن توپ از آن فضای بسته، پایه گذار حمله پالما شد.

گزارشگر بازی که با تماشای تکنیک ملی پوش ایران به وجد آمده بود، گفت: «مسلم دیوانه است. او چقدر خوب از فشار بیرون آمد. برای بازیکنانی مثل مسلم است که فوتسال ارزش پرداخت پول و تماشا دارد.»

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران گزارشگر اسپانیایی را به وجد آورد!

کد مطلب 5610945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Hhhh IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      52 149
      پاسخ
      ژاپن
      • امیر IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
        0 0
        ایران
      • پیام IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
        0 0
        شانس
    • IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      101 27
      پاسخ
      عالیه این پسر توی کاپ آسیا فقط وفقط بخاطر بازی اولادقبار بازیهای تیم ملی رو تماشا میکردم.
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      هنر نزد ایرانیان است وبس!
    • زندی IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      آفرین پسر با غیرت کوهدشتی شیر مادر و نان پدر حلالت قهرمان
    • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      احسنت به این بازیکن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها