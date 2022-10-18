لژیونر ایران در ترکیب منتخب هفته چهارم لیگ فوتسال اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ دسته اول فوتسال اسپانیا در حالی به پایان رسید که در این هفته، تیم پالما با حضور مسلم اولادقباد و حسین طیبی دو بازیکن ایرانی خود برابر حریفش به پیروزی رسید.

در این دیدار طیبی دو و اولادقباد یک گل برای پالما به ثمر رساندند.

سازمان لیگ فوتسال اسپانیا در پایان هفته چهارم، ترکیب تیم منتخب این هفته را اعلام کرد که نام مسلم اولادقباد هم در این ترکیب دیده می شود.

سایت LNFS درباره بازیکن ایرانی پالما نوشت: «مسلم: جادو در سون مویکس. فلنگ (وینگر) پالما یکی از هیجانات بزرگ بازی چهارم لیگ دسته اول بود. حرکات او و سرعتی که در زمین سون مویکس نشان داد، علاوه بر گلی که در پیروزی ۶-۲ مقابل کوردوبا به ثمر رساند، باعث شد تا او در جمع پنج بازیکن برتر آخر هفته قرار بگیرد.»

به گزارش خبرنگار مهر، اولادقباد تاکنون دو بار برای پالما به میدان رفته و در مجموع دو گل به ثمر رسانده است. این لژیونر اخیراً با تیم ملی فوتسال ایران به عنوان نایب قهرمانی آسیا و عنوان بهترین بازیکن این رقابت ها دست یافته بود.