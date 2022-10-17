شرایط سخت اسلحه سازی انگلیس/ همراهی همیشگی لندن با «عمو سام»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه «گاردین» گزارش داد که یک شرکت بزرگ اسلحه سازی انگلیسی پس از تشدید اختلاف بین آمریکا و عربستان سعودی بر سر تصمیم «اوپک پلاس» برای کاهش تولید نفت در موقعیت دشواری قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، روزنامه انگلیسی «گاردین» امروز دوشنبه نوشت: شرکت بزرگ تسلیحاتی (BAE) انگلیس پس از مناقشه آمریکا و عربستان بر سر تصمیم «اوپک پلاس» برای کاهش دو میلیون بشکه‌ای تولید نفت در روز، با وضعیت دشواری مواجه است. با تشدید اختلاف بین آمریکا و عربستان بر سر افزایش یا کاهش تولید نفت، این شرکت بزرگ اسلحه سازی انگلیس ممکن است مجبور شود طرف یکی از مشتریان پرسود خود را بگیرد.

در ادامه گزارش گاردین آمده است: روابط عربستان و انگلیس از مدت‌ها پیش دچار تنش بوده، اما این اتحاد نامقدس اکنون با یک آزمون سخت مواجه است. پس از واکنش خشمگین جو بایدن به تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت، کارگران کارخانه هواپیماهای جنگی BAE Systems پیامدهای تصمیم کارتل نفت را نظاره گر خواهند بود.

طبق گزارش مذکور، مناقشه نفتی آمریکا و عربستان، صنعت اسلحه سازی انگلیس را با شرایط شکننده‌تری مواجه می‌کند؛ به ویژه که این صنعت که شرکت BAE به عنوان سازنده جت‌های جنگنده بزرگترین زیرمجموعه آن است، مدت‌هاست که نقض حقوق بشر در عربستان را نادیده می‌گیرد.

گزارش گاردین می‌افزاید: علیرغم قتل جمال خاشقجی، شرکت BAE با ارتش کوچکی متشکل از حدود ۵۳۰۰ کارگر در عربستان به فعالیت خود ادامه داد. این رابطه علیرغم انتقاد از ارسال تسلیحات انگلیسی برای ارتش سعودی در جریان بمباران مرگبار یمن، مستحکم باقی مانده است. عربستان سعودی بزرگترین مقصد برای فروش جهانی BAE در خارج از بازارهای اصلی خود در آمریکا و انگلیس است و سال گذشته ۲.۵ میلیارد پوند از فروش سلاح به عربستان درآمد کسب کرد. ریاض ۱۲ درصد از فروش جهانی BAE را پس از آمریکآ با ۴۳ درصد و انگلیس با ۲۰ درصد، به خود اختصاص داده است.

در پایان گزارش گاردین تأکید شد: ممکن است که فروپاشی احتمالی روابط عربستان و آمریکا به انگیزه‌ای برای کشورهای غربی تبدیل شود تا موقعیت خود را ارزیابی کنند. شاید انگلیس و شرکت اسلحه سازی BAE مجبور شوند یکی از دو گزینه آمریکا و عربستان را انتخاب کنند؛ اما از آنجایی که آمریکا بخش عمده‌ای از تجارت با BAE را فراهم می‌کند، انگلیس در صورت اجبار به انتخاب، همیشه با «عمو سام» (آمریکا) همراه می‌شود.

شایان ذکر است که روابط واشنگتن و ریاض در پی تصمیم «اوپک پلاس» مبنی بر کاهش دو میلیون بشکه‌ای تولید نفت در روز با تنش‌های سیاسی بین دو طرف مواجه شده است. به طوری که این اقدام عربستان خشم آمریکا را برانگیخت و واشنگتن آن را تصمیم جانبدارانه ریاض از روسیه تلقی کرد که به کاهش تأثیر تحریم‌ها علیه مسکو کمک می‌کند.