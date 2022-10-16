تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت بهترین تصمیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، یک مقام عربی در کویت اعلام کرد که تصمیم اوپک پلاس برای کاهش عرضه نفت، اقدامی صحیح است که در زمان مناسب اتخاذ شد.

این مقام عربی که از او تحت عنوان دبیرکل کشورهای عربی صادرات کننده نفت یاد شده، همچنین گفت: تصمیم کاهش تولید نفت در واقع با توجه به عدم اطمینان پیرامون عملکرد اقتصاد جهانی صورت گرفت و با رویکرد موفقیت‌آمیز اوپک پلاس در اتخاذ گام‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه عدم تعادل در بازار نفت، به ویژه در طرف عرضه و تقاضا، همسو بود.

کشورهای عربی صادر کننده نفت شامل عربستان سعودی، الجزایر، بحرین، مصر، عراق، کویت، لیبی، قطر، سوریه، تونس و امارات است. این سازمان عربی در واقع بخشی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است که متشکل از ۱۳ عضو است.

پس از آنکه سازمان اوپک در اقدامی شوکه‌کننده تصمیم به کاهش تولید نفت خام گرفت و قیمت نفت را درست در زمان افزایش نگرانی‌های جهانی درباره تورم، بالا نگاه داشت، آمریکا، عربستان را به جانبداری از روسیه متهم کرده است. بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان اما تاکید دارد که این تصمیمی اقتصادی بوده و ربطی به سیاست ندارد.

«عبدالعزیز بن سلمان»، وزیر انرژی عربستان سعودی، گفت که تصمیم اوپک پلاس بر پایه اصول بازار انجام شده است. «هیثم الغیس»، دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت هم در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «العربیه» اعلام کرد که تصمیم برای کاهش تولید، بر پایه سیگنال‌های مربوط به وقوع رکود جهانی است.

اقتصاددانان شرکت سرمایه‌گذاری «ال‌آرجی کپیتال» عربستان سعودی ماه گذشته گفتند که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مقامات، به نظر می‌رسد بودجه حاصل از نفت برنت برای سال آینده حدود ۷۶ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شود. این قیمت حدود ۲۰ درصد کمتر از قیمت نفت در هفته جاری است و از میزان پیش‌بینی تحلیل‌گران نیز پایین‌تر است.

بنابراین، عربستان سعودی پیش بینی کرده که بودجه امسال آن به سختی مازاد ۹ میلیارد ریال عربستان (۲.۴ میلیارد دلار) را تأمین کند که بسیار کمتر از برآوردهای گذشته است.

از این رو سعودی‌ها بین حمایت از اقتصاد جهانی به دستور آمریکا و به‌خطرانداختن اقتصاد خود، منافع خود را انتخاب کردند. البته دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همین تصمیم را گرفتند.

یک سناتور آمریکایی پیشنهاد داده دولت آمریکا با منتقل کردن سامانه‌های پدافند هوایی‌اش از عربستان سعودی به اوکراین، ریاض را بابت کاهش تولید نفت تنبیه کند.

مورفی که یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا است در یک رشته توییت گفته که او از متوقف شدن فروش سلاح‌های آمریکایی به عربستان سعودی حمایت می‌کند.

او همچنین نوشته که آمریکا بایستی از تحویل ۲۸۰ سامانه پدافند هوایی که قرار است اواخر سال جاری میلادی به عربستان سعودی ارسال شوند خودداری کرده و در عوض آنها را به اوکراین ارسال کند.

کریس کونز، سناتور دموکرات آمریکایی در مصاحبه‌ای گفت، دولت و مجلس سنای آمریکا ممکن است در واکنش به حمایت عربستان از طرح کاهش تولید نفت، فروش تسلیحات به عربستان را متوقف می‌کنند.

سناتور دموکرات آمریکایی عضو کمیته‌های تخصیص بودجه و روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در مصاحبه با شبکه «سی.ان.ان» در اظهار نظر درباره اقدام احتمالی دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای تنبیه عربستان از بابت طرح کاهش تولید نفت گفت: فکر می‌کنم خواهید دید که دولت و مجلس سنا (با عربستان) برخورد کنند و یکی از محتمل‌ترین برخوردها متوقف کردن معاملات تسلیحاتی جدید است.

دیک دوربین سناتور شماره دو دموکرات در سنا از ایلینوی هم گفته است: خاندان سلطنتی سعودی هرگز متحد قابل اعتماد ملت ما نبوده است. وقت آن رسیده که سیاست خارجی ما دنیایی را بدون این اتحاد با این خاندان سلطنتی تصور کند.

از دهه ۱۹۹۰ میلادی ایالات متحده بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات در جهان بوده و عربستان سعودی بزرگترین مشتری آن تسلیحات بوده است.