تداوم سرقت نفت و غلات سوریه از سوی اشغالگران آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سانا گزارش داد: نظامیان اشغالگر آمریکایی همچنان به سرقت نفت و غلات سوریه ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان آمریکایی ۹۲ تانکر نفت و کامیون حامل غلات را از منطقه الجزیره سوریه به شمال عراق از طریق گذرگاههای غیرقانونی که اشغالگران با همراهی نیروهای قسد گشوده اند، منتقل کردند.

منابع محلی در حومه الیعربیه در شرق الحسکه اعلام کردند که ۳۴ تانکر نفت و کامیون حامل غلات از سوریه از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید به شمال عراق منتقل شده است.

این منابع افزودند: همچنین ۵۸ تانکر حامل نفت از گذرگاه غیرقانونی المحمودیه به شمال عراق منتقل شده است.