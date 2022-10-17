اشغالگری آمریکا در سوریه، صلح و امنیت منطقه را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «فیصل مقداد» وزیر امور خارجه سوریه و «گیر پدرسون» فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور این کشور امروز دوشنبه در دمشق با هم دیدار و درباره تحولات سوریه و مسائل و موضوعات مشترک مرتبط با آن رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش، فیصل مقداد در این دیدار تاکید کرد: اشغال بخشی از سرزمین سوریه از سوی آمریکا و ترکیه علاوه بر تداوم اشغال جولان توسط رژیم اشغالگر اسرائیل و حملات مکرر این رژیم به اراضی سوریه، حاکمیت سوریه و قوانین بین المللی و منشور ملل متحد را نقض و صلح و امنیت منطقه را تهدید می‌کند.

وزیر خارجه سوریه تأکید کرد: ما از سازمان ملل می‌خواهیم که نقش خود را در این زمینه مطابق با بندهای مندرج در منشور این سازمان ایفا کند.

گیر پدرسون نیز در دیدار با فیصل مقداد گزارشی را درباره سفرهای اخیر خود به تعدادی از کشورها و دیدارهایی که با مقامات این کشورها داشت و همچنین تلاش‌های انجام شده برای از سرگیری کار کمیته قانون اساسی سوریه ارائه کرد.

وی در نشست خبری پس از این دیدار خاطرنشان کرد که وضعیت سوری‌ها در داخل و خارج سوریه همچنان بسیار دشوار است و افزود: با وجود اینکه از مارس ۲۰۲۰ تا کنون در سوریه آتش‌بس برقرار است، اما تلفات غیرنظامی همچنان وجود دارد.

وی با اشاره به اوضاع سخت اقتصادی در سوریه گفت: وضعیت اقتصادی در سوریه بسیار سخت است و حدود ۱۵ میلیون سوری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و ما با این شرایط و چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم. روند سیاسی تا کنون نتیجه‌ای برای مردم سوریه نداشته است.

این مقام سازمان ملل همچنین بر پیگیری تلاش‌ها برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه و ادامه کار برای تأمین نیازهای آوارگان و کسانی که مجبور به ترک به مناطق مختلف در داخل خاک سوریه شده‌اند، خواه در مناطق تحت کنترل سوریه و غیر آن تأکید کرد و افزود: تحقق این هدف بدون پیشرفت در روند سیاسی امکان پذیر نیست.