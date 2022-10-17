کشته شدن ۱۳ نفر در درگیری های سودان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان ملل متحد با اعلام اینکه شمار کشته های درگیری های نژادی در سودان جنوبی به ۱۳ نفر رسیده است، هشدار داد که اوضاع همچنان در این کشور متشنج است.

بر اساس این گزارش، درگیری ها میان قبیله «الهوسا» و گروه های رقیب در ایالت «نیل آبی جنوبی» به وقوع پیوسته است.

دفتر هماهنگی کننده امور انسانی سازمان ملل امروز دوشنبه اعلام کرد که درگیری ها بر سر زمین رخ داده و در این درگیری ها دست کم ۱۳ نفر کشته و ۲۴ نفر دیگر زخمی شدند.

بر همین اساس، محمد نور الدین رهبر قبیله «الهوسا» گفت که درگیری ها همچنان ادامه دارد و علاوه بر کشته و زخمی شدن شماری در این درگیری ها، منازل برخی شهروندان نیز به آتش کشیده شده است.

گفتنی است، پیش از این نیز در درگیری ها میان اعضای قبیله الهوسا و گروه های رقیب در این کشور ۱۴۹ نفر کشته و بیش از صد نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین سازمان ملل متحد اعلام کرد از ماه جولای گذشته بیش از ۶۵ هزار نفر به خاطر درگیری ها مجبور به ترک خانه های خود شدند.