افزایش شمار کشته شدگان درگیری ها در سودان به ۳۳ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع بیمارستانی در سودان از افزایش شمار کشته شدگان درگیری قبیله ای در جنوب شرق این کشور خبر دادند.

وزارت بهداشت سودان در بیانیه ای اعلام کرد که شمار کشته شدگان این درگیری ها به ۳۳ کشته و زخمی شدگان به ۱۰۸ نفر افزایش پیدا کرده است.

در این بیانیه آمده است: وزارت بهداشت سریعا با هماهنگی نخست وزیری و سازمان بهداشت جهانی و سازمانهای بین المللی وارد عمل شد و مستلزمات پزشکی را فراهم آورد.

این در حالی است که پیش از این منابع سودانی اعلام کرده بودند که شماری از زخمی شدگان به بیمارستانهای استان نیل آبی منتقل شده اند.

منابع غیر دولتی اعلام کردند بودند که شمار زیادی از مجروحان به بیمارستانهای الدمازین و الروصیرص منتقل شده اند.

این منابع به نبود دارو و مایحتاج پزشکی برای رسیدگی به زخمی شدگان اشاره کرده بودند.

گفتنی است که روز گذشته اعلام شده بود که در جریان درگیری میان قبایل البرتی و الهوسا، ۳۱ نفر کشته و ۳۹ نفر دیگر زخمی شدند.

این درگیری ها در مناطق قیسان، الرصیرس، بکوری، ام درفا و قنیص در استان نیل آبی سودان رخ داد.

در جریان این درگیری ها ۱۶ مرکز تجاری به آتش کشیده شد.

منابع سودانی اعلام کردند: مقامات امنیتی در منطقه الرصیرص مقررات منع آمد و شد اعمال کرده اند.