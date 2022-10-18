افزایش گرسنگی جهانی و انتشار کربن در صورت محدودیت صادرات غلات

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، اگر جنگ روسیه و اوکراین به طور قابل توجهی صادرات غلات اوکراین را کاهش دهد، افزایش قیمت‌ها می‌تواند ناامنی غذایی و انتشار دی اکسید کربن را افزایش دهد، زیرا زمین‌های حاشیه‌ای به سمت تولید محصولات کشاورزی سوق داده می‌شوند.

این واکنش زنجیره‌ای است که از طریق مدل‌سازی یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ایالتی آیووا پیش‌بینی شده است.

«امانی الوبید»، سرپرست تیم تحقیق، گفت: «ما در تلاش هستیم تا تصویر کامل‌تری از هزینه‌های این جنگ برای جهان ارائه دهیم.»

اوکراین که گاهی «سبد نان اروپا» نامیده می‌شود، صادرکننده عمده گندم و ذرت است. قراردادی در ماه ژوئیه با روسیه با هدف اجازه دادن به حمل و نقل غلات اوکراینی منعقد شده است، اما مشخص نیست که چقدر در محدود کردن تأثیر جنگ بر صادرات مؤثر است.

برای این مطالعه، محققان چهار نتیجه بالقوه را بررسی کردند: کاهش ۵۰ درصدی صادرات اوکراین و سه سناریو با فرض عدم صادرات اوکراین در ترکیب با سایر موقعیت‌ها یا واکنش‌های مرتبط، مانند کاهش تولید سوخت زیستی در ایالات متحده و اروپا یا کاهش ۵۰ درصدی در صادرات غلات روسیه.

مدل‌های آنها تخمین می‌زنند که چگونه تغییرات در بازارهای جهانی کشاورزی بر تولید، تجارت، مصرف مواد غذایی و قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، زمانی که قیمت ذرت به دلیل کمبود افزایش می‌یابد، جنگل‌های انبوه برزیل احتمالاً برای کشاورزی از بین می‌روند زیرا انگیزه‌ای برای توسعه تولید وجود دارد.

براساس یک سناریو، هزینه گندم تا ۷.۲ درصد افزایش می‌یابد، در حالی که افزایش قیمت برای ذرت می‌تواند به ۴.۶ درصد برسد.

الوبید گفت: «این افزایش قیمت‌ها موجب افزایش هزینه‌های مواد غذایی و افزایش نامتناسب گرسنگی در کشورهای فقیرتر آفریقا و خاورمیانه، که به شدت به واردات غلات از اوکراین وابسته هستند، می‌شود.»

طبق این مطالعه، در سطح جهانی، مقدار زمین جدید مورد استفاده برای کشت محصولات زراعی تحت سناریوهای مورد مطالعه از ۱۶.۳ میلیون تا ۴۵ میلیون هکتار متغیر است که باعث افزایش متوسط تخمینی در انتشار کربن بین ۵۲۷ میلیون تا ۱.۶ میلیارد تن دی اکسید کربن می‌شود.