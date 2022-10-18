جنگنده سوخو-۳۴ روسیه چگونه سقوط کرد؟ + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی روسیه تصاویری از لحظه سقوط جنگنده سوخو ۳۴ این کشور را منتشر کردند.

بنا بر گفته وزارت دفاع روسیه، این جنگنده دیروز دوشنبه هنگام انجام پرواز آموزشی بر فراز شهر «ییسک» (Yeysk) در جنوب این کشور با برخورد به مناطق مسکونی سقوط کرده و در این حادثه دست‌کم ۱۷ آپارتمان تخریب شده‌اند. بنا بر آخرین آمارها سقوط این جنگنده ۱۳ کشته و ۱۹ زخمی برجای گذاشته است.

خلبانان این جنگنده که قبل از سقوط موفق به خروج از آن شده‌اند، علت این حادثه را آتش‌سوزی یکی از موتورهای جنگنده اعلام کرده‌اند.