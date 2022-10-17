  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۲۵

جنگنده سوخو- ۳۴ روسیه سقوط کرد/ ۱۷ نفر کشته و زخمی شدند+ فیلم

جنگنده سوخو- ۳۴ روسیه سقوط کرد/ ۱۷ نفر کشته و زخمی شدند+ فیلم

رسانه های روسیه از سقوط یک فروند هواپیمای سوخو- ۳۴ در منطقه ای مسکونی در جنوب این کشور خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یک فروند هواپیما در ناحیه ییسم در «کراسنودار» (Krasnodar) واقع در جنوب غربی روسیه سقوط کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: هواپیمای سوخو ۳۴ روسی هنگام آغاز پرواز بر فراز شهر «ییسک» (Yeysk) سقوط کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: خدمه هواپیمای سوخ و-۳۴ موفق به خروج اضطراری از هواپیما شدند.

بر اساس گزارش خلبانان ایجکت شده، علت سقوط هواپیما، آتش گرفتن یکی از موتورهای آن حین برخاستن بوده است.

بر اساس اعلام این رسانه، حادثه هنگام افزایش ارتفاع برای یک پرواز آموزشی روی داده است.

به گزارش اسپوتنیک، ساکنان محل از آغاز آتش سوزی گسترده در چهار طبقه یک ساختمان خبر می دهند.

در تصاویر منتشر شده صدای یک انفجار شنیده می شود.

وزارت شرایط اضطراری روسیه نیز در این باره گزارش داد که گستردگی آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در ییسک، ۲ هزار متر مربع است.

به گزارش راشا تودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به وزارت وضعیت های اضطراری این کشور دستور پیگیری موارد مربوط به آسیب دیدگان این حادثه را صادر کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، ۱۷ آپارتمان دراین حادثه آسیب دیده اند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، آمارهای اولیه از کشته شدن ۲ نفر و زخمی شدن ۱۷ تَن دراین حادثه خبر می دهند.

کد مطلب 5611173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها