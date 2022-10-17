جنگنده سوخو- ۳۴ روسیه سقوط کرد/ ۱۷ نفر کشته و زخمی شدند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یک فروند هواپیما در ناحیه ییسم در «کراسنودار» (Krasnodar) واقع در جنوب غربی روسیه سقوط کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: هواپیمای سوخو ۳۴ روسی هنگام آغاز پرواز بر فراز شهر «ییسک» (Yeysk) سقوط کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: خدمه هواپیمای سوخ و-۳۴ موفق به خروج اضطراری از هواپیما شدند.

بر اساس گزارش خلبانان ایجکت شده، علت سقوط هواپیما، آتش گرفتن یکی از موتورهای آن حین برخاستن بوده است.

بر اساس اعلام این رسانه، حادثه هنگام افزایش ارتفاع برای یک پرواز آموزشی روی داده است.

به گزارش اسپوتنیک، ساکنان محل از آغاز آتش سوزی گسترده در چهار طبقه یک ساختمان خبر می دهند.

در تصاویر منتشر شده صدای یک انفجار شنیده می شود.

وزارت شرایط اضطراری روسیه نیز در این باره گزارش داد که گستردگی آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در ییسک، ۲ هزار متر مربع است.

به گزارش راشا تودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به وزارت وضعیت های اضطراری این کشور دستور پیگیری موارد مربوط به آسیب دیدگان این حادثه را صادر کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، ۱۷ آپارتمان دراین حادثه آسیب دیده اند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، آمارهای اولیه از کشته شدن ۲ نفر و زخمی شدن ۱۷ تَن دراین حادثه خبر می دهند.