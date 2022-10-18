تیم کشتی آزاد امید امروز راهی اسپانیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان روزهای ۲۹ مهر تا اول آبان ماه در شهر پونت ودرا کشور اسپانیا برگزار می‌شود.

ترکیب تیم کشتی آزاد امید کشورمان به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان

۶۱ کیلوگرم: آرمین حبیب زاده

۶۵ کیلوگرم: کیان محمودجانلو

۷۰ کیلوگرم: علی اکبر فضلی – امیرمحمد یزدانی

۷۴ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور

۷۹ کیلوگرم: سبحان یاری – محمد نخودی

۸۶ کیلوگرم: سجاد غلامی

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی

مدیر فنی: محسن کاوه

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: فرید دژم خوی – جعفر شمس ناتری- سعید احمدی

سرپرست: علی روحی

پزشکیار: امید قاسمی (آزاد و فرنگی)

ماساژور: محمدرضا ترابی (آزاد و فرنگی)

برنامه مسابقات نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

پنج شنبه ۲۸ مهرماه:

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد



جمعه ۲۹ مهرماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد



شنبه ۳۰ مهرماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد پنج وزن اول

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد



یکشنبه اول آبان ماه:

ساعت ۱۶ تا ۱۷:۴۵: مسابقات شانس مجدد پنج وزن دوم

ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد



اختلاف ساعت ایران با اسپانیا ۹۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت اسپانیا ساعت ۱۲ به وقت ایران است.