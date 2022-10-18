به گزارش خبرگزاری مهر، دور مقدماتی پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی روز گذشته در شهر پونت ودرا کشور اسپانیا برگزار شد که در پایان پویا دادمرز در وزن ۵۵ کیلوگرم و ایمان محمدی در وزن ۶۳ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و محمدرضا مختاری در وزن ۷۷ کیلوگرم و علی اکبر یوسفی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم در گروه بازنده‌ها حضور دارند.

این در حالیست که فرنگی کاران پنج وزن دوم کشورمان نیز از امروز به میدان خواهند رفت.

در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا دادمرز در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ احمت تاشکین اوغلو از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر ۱ نورزات کابدیرآخیموف از قزاقستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. دادمرز در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۴ از سد دنیس میهای از رومانی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی برای کسب مدال طلا به مصاف نیهاد قلی زاده قهرمان جوانان جهان از آذربایجان می‌رود.



در وزن ۶۳ کیلوگرم ایمان محمدی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۱ احمد باقدودا از مصر را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ریوتو ایکیدا از ژاپن با نتیجه ۷ بر ۱ پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدی در این مرحله توانست با نتیجه ۵ بر ۱ ضیا باباشوف از آذربایجان را مغلوب کند و به دیدار فینال راه یابد. وی در دیدار فینال به مصاف گئورگی شوتادزه از گرجستان می‌رود.



در وزن ۷۷ کیلوگرم محمدرضا مختاری در دور نخست با نتیجه ۱ بر ۱ مغلوب مالخاز آمویان دارنده مدال‌های طلا و برنز جهان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، مختاری به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه ابتدا به مصاف امانوئل بنیتز از مکزیک می‌رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور بعد با آکیلبک تالانتبکوف از قرقیزستان کشتی می‌گیرد و در صورت غلبه بر این حریف به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا مقابل نائو کوساکا از ژاپن قرار بگیرد.



در وزن ۸۷ کیلوگرم ابوالفضل چوبانی در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ کریستین زمپ از سوئیس را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۴ موهیوتدین ساریجیجک از ترکیه را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ماکسات سایلاو از قزاقستان با نتیجه ۹ بر ۴ و ضربه فنی مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم علی اکبر یوسفی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر پائول مورالس از مکزیک را مغلوب کرد. وی در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب میخایلو ویشنیوتسکی قهرمان جوانان جهان از اوکراین شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، یوسفی به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با مارین نیشیمورا از ژاپن کشتی می‌گیرد و در صورت غلبه بر این حریف به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا برای کسب مدال برنز مقابل سارخان ممدوف از آذربایجان قرار بگیرد.