به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه اعلام کرد که اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی چهارشنبه آینده با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار خواهد کرد.

دفتر هرتزگ در بیانیه‌ای اعلام کرد که او قرار است فردا چهارشنبه برای دیدار با بایدن راهی واشنگتن شود.

پایگاه خبری عبری زبان واللا بیان کرد که این اولین سفر هرتزوگ به آمریکا به عنوان رئیس رژیم صهیونیستی است.

این سفر در حالی انجام می‌شود که اخیراً توافق ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا به تأیید بیروت و تل آویو رسیده است. گفته می‌شود در این توافق لبنان به اکثر خواسته‌های خود در ترسیم مرزها رسیده و در سوی مقابل اختلافات شدیدی میان سران صهیونیست به ویژه لاپید و نتانیاهو ایجاد شده است. در روزهای اخیر سر تیم مذاکره کننده رژیم صهیونیستی در موضوع ترسیم مرزها نیز استعفا کرده است.