به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که این روزها «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روابط سردی با همتایان آمریکایی خود دارد، کاخ سفید اعلام کرده که تصمیمی برای استقبال از نخست وزیر رژیم صهیونیستی ندارد.

این خبر را «جان کربی»، هماهنگ کننده امور راهبردی در شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام و تاکید کرد که در شرایط فعلی هیچ تصمیمی مبنی بر استقبال از نتانیاهو در کاخ سفید نداریم.

عدم استقبال کاخ سفید از نتانیاهو همزمان با آن بیان شده که «کوین مک‌کارتی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با سفر به اراضی اشغالی، با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «اسحاق هرتزوگ» رئیس این رژیم دیدار و گفتگو کرده است.

بنابر اعلام یدیعوت آحارونوت این دیدارها به صورت جداگانه انجام شده و مک‌کارتی پس از دیدار با هرتزوگ، با نتانیاهو نیز دیداری داشته است.

به نوشته این روزنامه عبری، هیأتی از اعضای کنگره آمریکا روز گذشته به تل‌آویو سفر کردند. دستورکار این سفر بررسی شراکت راهبردی میان اسرائیل و آمریکا، تهدیدات ناشی از ایران و طرح اصلاحات قضائی مدنظر نتانیاهو عنوان شده است.

هرتزوگ در پیامی توئیتری ضمن اشاره به دیداری که با مک‌کارتی داشته، نوشت: آمریکا نزدیک‌ترین هم‌پیمان ماست و این سفر با توجه به اینکه در آستانه پنجاه و هفتمین سالروز استقلال اسرائیل انجام شده بسیار با اهمیت است. من از هیأت آمریکایی به دلیل حمایت‌‎های استوار آنها از اسرائیل و امنیت آن قدردانی کردم و در این دیدار درباره همه مسائل موجود که در دستورکار قرار داشت، گفتگو صورت گرفت.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در توئیتی ضمن انتشار تصاویر دیدارش با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نوشت: دیدار من با کوین مک‌کارتی، دوستم و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا.

سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و جمعی از اعضای کنگره به تل‎آویو در شرایطی انجام شده که صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر به دلیل تنش‌های شدید ناشی از طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو، وارد عرصه بحرانی شده است. در این طرح نتانیاهو در صدد کاهش توان دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی در راستای جلوگیری از ادامه روند محاکمه خودش و دیگر اعضای کابینه‌اش است. مقامات آمریکایی در مواضعی طی ماه‌های اخیر بارها با این طرح نتانیاهو مخالفت کرده‌اند. امری که نتانیاهو آن را به منزله دخالت در امور داخلی این رژیم، دانسته است.

از سوی دیگر پیش از این نیز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی اظهار داشته بود که فعلاً تصمیمی برای دعوت از نتانیاهو برای سفر به واشنگتن ندارد.

نتانیاهو از چند ماه پیش که به قدرت بازگشته و مجدداً نخست وزیر رژیم صهیونیستی شده است، هنوز به واشنگتن سفر نکرده است.

شورای امنیت ملی آمریکا ماه گذشته اعلام کرده بود که فعلاً سفر نتانیاهو به واشنگتن در دستور کار نیست، اما با این حال سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی نیز پیش‌بینی کرده بود که نتانیاهو به زودی به واشنگتن سفر و با بایدن دیدار کند.

در چهار ماه گذشته که نتانیاهو کار خود را در تل آویو آغاز کرده، روابط رژیم صهیونیستی با آمریکا سرد و در مواردی پرتنش بوده است. ماه گذشته «تال لیو رام» تحلیلگر روزنامه معاریو به انتقادات اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از سیاست‌های کابینه نتانیاهو اشاره کرد و در این ارتباط گفت: «بایدن درباره ادامه سیاست‌های کابینه نتانیاهو در بخش داخلی از جمله اصلاحات قضائی هشدار داده و نگاه انتقاد آمیزی به سیاست‌های نتانیاهو در تعامل با فلسطینی‌ها که شرایط را تنش زا کرده داشته است.»