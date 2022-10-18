به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنی‌زاده فرماندار شهرستان اهر صبح سه شنبه به همراه مدیر آموزش و پرورش و رئیس انجمن خیرین مدرسه‌ساز اهر از مدارس شبانه‌روزی بازدید و در جریان مسائل و مشکلات دانش‌آموزان روستایی قرار گرفت.

فرماندار اهر در این بازدید بر لزوم ایمن‌سازی و تأمین نیازهای دانش‌آموزان روستایی مدارس شبانه‌روزی تاکید کرد و گفت: دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی نباید هیچ دغدغه‌ای جز تحصیل داشته باشند و تأمین نیازهای آن‌ها جزو وظایف ذاتی آموزش و پرورش است.

غنی‌زاده از افزایش ۲ برابری سرانه دانش‌آموزی مدارس شهرستان اهر طی سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد و افزود: خوشبختانه با افزایش سرانه دانش‌آموزی از سوی وزارت آموزش و پرورش، بخشی از مشکلات مدارس شهرستان اهر مرتفع شده است.

وی خواستار تشکیل صندوق تعاونی مدارس در شهرستان اهر شد و اظهار کرد: با تشکیل صندوق تعاونی، می‌توان سرانه مدارس را به‌صورت عادلانه در جهت رفاه حال دانش‌آموزان اهری هزینه کرد. از این‌رو آموزش و پرورش چگونگی تشکیل و ساختار صندوق تعاونی مدارس شهرستان را بررسی و اعلام کند.

فرماندار اهر خطاب به مدیر آموزش و پرورش و مدیران مدارس شبانه‌روزی خاطرنشان کرد: به تمامی نیازها و درخواست‌های دانش‌آموزان روستایی پاسخ دهید و اجازه ندهید کم و کسری داشته باشند، چراکه دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی به دلیل تحصیل به دور از خانواده هستند و تأمین نیازهایشان بر عهده‌ی شماست.