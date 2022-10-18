تأمین‌ آب آشامیدنی سالم و پایدار در اردبیل اولویت اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز محمدی پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب اردبیل اظهار کرد: بیلان منفی دشت اردبیل سبب شده تا دغدغه برای تأمین آب پایدار برای ساکنان اردبیل بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه اردبیل با سیمای کشاورزی در کشور شناخته شده است، تصریح کرد: با وضعیت موجود کم آبی، اردبیل بیش از این ظرفیت گسترش کشاورزی با روش‌های موجود را ندارد.

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: در سال‌های اخیر به دلیل تغییر اقلیم، کمبود بارش‌ها و به فراخوان آن کاهش آورد رودخانه‌ها و افت سطح سفره آب‌های زیرزمینی، قسمتی از تأمین افزایش نیاز آب آشامیدنی با اختصاص آب بخش کشاورزی به این بخش انجام شده است.

محمدی با تاکید بر اینکه اولویت شرکت آب منطقه‌ای اردبیل تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار است، افزود: برای پاسخگویی به نیازهای مردم با انجام مطالعات گسترده برنامه لازم برای تأمین آب آشامیدنی در افق کوتاه و بلند مدت آماده شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: استان اردبیل بیش از این ظرفیت گسترش کشاورزی با روش‌های موجود را ندارد و تأمین آب مورد نیاز صنعت نیز با استفاده از پساب به عنوان منبع جدید و تغییر کاربری چاه‌های کشاورزی انجام خواهد شد.

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل اضافه کرد: برای جلوگیری از بروز تعارض‌های اجتماعی، تأمین آب آشامیدنی مردم نیازمند تسریع در اجرای برنامه‌ها است.