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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۳

محمدبیگی در تذکر شفاهی:

دولت زیرساخت‌های ارتباطی را تقویت کند

دولت زیرساخت‌های ارتباطی را تقویت کند

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: خواهان بررسی مجدد طرح فضای مجازی در مجلس و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری ارتباطات توسط دولت هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمد بیگی ظهر امروز (سه شنبه ۲۶ مهرماه) در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی با بیان اینکه زنان معتقد سرزمین ما امروز توانمند و اثرگذار هستند گفت: زنان خودشان پرچمدار تربیت نسل حسینی و مبارزه با مظاهر فساد و آشوب هستند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی مسئولان دول غربی و زنان مدیر در سازمان‌های به ظاهر مدافع حقوق بشری به دنبال محکومیت برای ایران هستند. توصیه می‌کنم آنها آزار و اذیت زنان در کشورهای خودشان را جمع کنند و به فکر سوخت زمستانی خود باشند.

وی تصریح کرد: وقوع اتفاقات اخیر و آشوب توسط دشمنان به سرکردگی گروهک‌های تجزیه طلب برای هدایت آن می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای این کشور داشته باشد. لذا لزوم تسریع در قانونمند کردن فضای مجازی و قطع دست بیگانگان در این عرصه حیاتی کشور توسط مجلس شورای اسلامی دو چندان می‌شود. بنابراین خواهان بررسی مجدد طرح فضای مجازی در مجلس و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری ارتباطات توسط دولت هستیم.

کد مطلب 5611596

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