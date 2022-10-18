به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمد بیگی ظهر امروز (سه شنبه ۲۶ مهرماه) در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی با بیان اینکه زنان معتقد سرزمین ما امروز توانمند و اثرگذار هستند گفت: زنان خودشان پرچمدار تربیت نسل حسینی و مبارزه با مظاهر فساد و آشوب هستند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی مسئولان دول غربی و زنان مدیر در سازمان‌های به ظاهر مدافع حقوق بشری به دنبال محکومیت برای ایران هستند. توصیه می‌کنم آنها آزار و اذیت زنان در کشورهای خودشان را جمع کنند و به فکر سوخت زمستانی خود باشند.

وی تصریح کرد: وقوع اتفاقات اخیر و آشوب توسط دشمنان به سرکردگی گروهک‌های تجزیه طلب برای هدایت آن می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای این کشور داشته باشد. لذا لزوم تسریع در قانونمند کردن فضای مجازی و قطع دست بیگانگان در این عرصه حیاتی کشور توسط مجلس شورای اسلامی دو چندان می‌شود. بنابراین خواهان بررسی مجدد طرح فضای مجازی در مجلس و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری ارتباطات توسط دولت هستیم.