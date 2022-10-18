بازدید از ۱۰۰ واحد صنفی در ورامین/ ۱۵ واحد متخلف پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر شمس بیرانوند صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از پلمب تعداد: از واحدهای صنفی در ورامین خبر داد و اظهار داشت: همزمان با ساماندهی صنوف ضایعاتی و پسماند، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط مأموران پایگاه پلیس آگاهی شهرستان ورامین اجرا شد.

بیرانوند گفت: در این راستا از ۱۰۰ واحد صنفی بازدید به عمل آمد که طی آن ۱۵ واحد صنفی به دلایل نداشتن پروانه کسب، عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومی و صنفی با دستور مرجع قضائی پلمب شد.

فرمانده انتظامی ورامین با اعلام تداوم و تشدید اینگونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان به خصوص کسبه و اصناف خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.