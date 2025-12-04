به گزارش خبرگزاری مهر، علی بیرانوند اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های کارگروه قضائی و حقوقی برای مقابله با اصناف غیر بهداشتی، تیمی متشکل از نماینده دادستان مرکز استان، کارشناسان بهداشت، اصناف، اداره صمت، تعزیرات حکومتی، اماکن و جهاد کشاورزی از دو واحد تولیدی بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدیدها، یک کارگاه زیرزمینی شیرینی‌پزی که بدون مجوز و با شرایطی به شدت غیربهداشتی فعالیت می‌کرد، شناسایی و پلمپ گردید.

معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان گفت: وضعیت این کارگاه به اندازه‌ای نامناسب بود که تهدید مستقیم برای سلامت مصرف‌کنندگان محسوب می‌شد و به همین دلیل مالک آن با دستور قضائی بازداشت شد.

وی ادامه داد: در یک واحد شیرینی‌پزی دیگر نیز چندین تخلف بهداشتی شامل نگهداری نامناسب مواد اولیه و استفاده از تجهیزات آلوده مشاهده گردید که با تصمیم نهادهای نظارتی، این واحد نیز بلافاصله تعطیل شد.

بیرانوند تصریح کرد: این اقدامات پیام روشنی برای واحدهای صنفی دارد؛ رعایت اصول بهداشتی الزامی است و دستگاه قضائی با هرگونه بی‌توجهی در این زمینه برخورد قاطع خواهد کرد.

وی در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز یا تخلف بهداشتی، موضوع را سریعاً به مراجع نظارتی و دستگاه قضائی اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

این بازدید بخشی از برنامه‌های مستمر کارگروه قضائی و حقوقی مرکز خوزستان برای ارتقای بهداشت عمومی و برخورد با واحدهای تهدیدکننده سلامت جامعه است؛ روندی که تداوم آن نقش مهمی در کاهش آسیب‌های ناشی از تخلفات بهداشتی خواهد داشت.