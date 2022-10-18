به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی نیوز، این شرکت پیش‌بینی کرده که اپل به زودی آزمایش محصولات مبتنی بر فناوری تاشو را آغاز خواهد کرد.

سی سی اس اینسایت گزارش پیش‌بینی‌های سالانه خود را در روز سه‌شنبه منتشر کرد که در آن تحلیل‌گران پیش‌بینی‌هایی درباره محصولات و روندهای آینده اپل انجام داده‌اند.

این مؤسسه پیش‌بینی کرده اپل به جای عرضه آیفون تاشو، ظرف دو سال آینده یک آی‌پد تاشو عرضه خواهد کرد. این رویه برخلاف اقدامات دیگر سازندگان گوشی‌های هوشمند است که به جای تبلت، ابتدا گوشی‌های هوشمند تاشو عرضه کرده‌اند.

بن وود، رئیس واحد تحقیقات سی سی اس اینسایت در مصاحبه‌ای به سی ا ن بی سی گفت: «در حال حاضر منطقی نیست که اپل یک آیفون تاشو بسازد. ما فکر می‌کنیم که آنها از این روند اجتناب خواهند کرد و احتمالاً کار را با ساخت یک آی پد تاشو شروع می‌کنند. عرضه آیفون تاشو برای اپل خطر بسیار بالایی دارد. زیرا این محصول باید فوق‌العاده گران باشد.»

این تحلیلگر گفت که یک آیفون تاشو احتمالاً باید حدود ۲۵۰۰ دلار قیمت داشته باشد. آیفون ۱۴ پرو مکس اپل با بیشترین فضای ذخیره سازی که گران‌ترین مدل فعلی است، حدود ۱۵۹۹ دلار قیمت دارد.

وود همچنین گفت اگر گوشی تاشوی اپل هر گونه مشکل فنی داشته باشد، با انتقاد منتقدان و رسانه‌ها، با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.