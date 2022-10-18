به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مارکت واچ، منابع نزدیک به شرکت مایکروسافت تأیید کرده‌اند که تعداد اخراجی‌های این شرکت نزدیک به هزار نفر است و برخی از آنها در واحد کنسول بازی ایکس باکس و برخی دیگر در زمینه طراحی و عرضه مرورگر اج مشغول به کار هستند.

مایکروسافت در مجموع حدود ۲۲۱ هزار کارمند در سراسر جهان دارد و عدم تحقق میزان درآمد و سود پیش بینی شده در کنار نگرانی‌ها در مورد شکل‌گیری یک رکود تازه اقتصادی در ایالات متحده موجب شده تا این شرکت هم مانند برخی مؤسسات دیگر فناوری در آمریکا برای اخراج کارکنان خود برنامه ریزی کند.

کاهش سرعت رشد درآمد مایکروسافت در ۵ سال گذشته بی سابقه بوده و لذا این شرکت هم مانند اسنپ، اینتل، اپل، اوراکل، کوین بیس، نتفلیکس و فیس‌بوک به دنبال اخراج برخی کارمندان است. این شرکت خود هنوز به طور رسمی در این زمینه اظهارنظر نکرده است.