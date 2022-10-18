برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی کارکنان شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی الفت پور با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه شهریاران فرصت مناسبی برای کشف استعداد کارکنان و ارتقا سرمایه انسانی است، گفت: این دستاوردها باید در قالب کتاب، اختراع، اکتشاف و نوآوری انجام شده باشد که می‌تواند با شماره ثبت یا بدون ثبت باشد.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: کارکنان صاحب اثر می‌توانند کاربرگ را از واحد آموزش محل خدمت خود دریافت کرده و تا روز یکشنبه پانزدهم آبان به انضمام مستندات آثار از طریق واحد آموزش محل خدمت خود به این مرکز ارسال کنند.

وی اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۹۶۰۱۶۹۷۱ تماس حاصل کنند.