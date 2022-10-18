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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۵

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری خبر داد؛

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی کارکنان شهرداری

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی کارکنان شهرداری

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی، آموزشی و دانشی کارکنان شهرداری تهران، جهت شناسایی توانمندها و استعدادهای کارکنان شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی الفت پور با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه شهریاران فرصت مناسبی برای کشف استعداد کارکنان و ارتقا سرمایه انسانی است، گفت: این دستاوردها باید در قالب کتاب، اختراع، اکتشاف و نوآوری انجام شده باشد که می‌تواند با شماره ثبت یا بدون ثبت باشد.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: کارکنان صاحب اثر می‌توانند کاربرگ را از واحد آموزش محل خدمت خود دریافت کرده و تا روز یکشنبه پانزدهم آبان به انضمام مستندات آثار از طریق واحد آموزش محل خدمت خود به این مرکز ارسال کنند.

وی اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۹۶۰۱۶۹۷۱ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 5611767

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