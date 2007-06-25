راه اندازی سیستم پیام کوتاه شکایات مردمی از اتوبوس های پایتخت / برگزاری کلاس های آموزشی برای کارکنان شرکت اتوبوسرانی

مهندس حسین بیژنی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در گفتگو با خبرنگارمهر با اعلام این خبر افزود : از یک ماه گذشته ( با تغییر مدیریت این شرکت) رسیدگی به تمام تخلفات مربوط به اتوبوس ها با قاطعیت پیگیری می شود .

وی خاطرنشان ساخت : برخورد ناشایست رانندگان با مسافران و بالعکس ، رعایت نشدن مقرارت راهنمایی و رانندگی از سوی اتوبوسرانان، دریافت کرایه اضافه و سوار کردن مسافران سرپایی در اتوبوس های ریالی و ...از جمله تخلفات کارکنان شرکت واحد به شمار می روند .

بیژنی تصریح کرد : شماره های 137،1888،77449050 و سایت www.ubct.ir آماده دریافت شکایات مردمی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است ومسئولان درصدد راه اندازی شماره تلفن 1800نیز هستند.

وی تاکید کرد : پس از اعلام شکایت ها صحت آن مورد بررسی قرارمی گیرد و شاکیان می توانند با اعلام نشانی و شماره تماس های خود از چگونگی برخورد با خاطیان آگاه شوند .

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت : از یک ماه گذشته تا کنون از تمام شکایت های مردمی نسبت به این شرکت (در مطبوعات ) بریده جرایدی تهیه شده و رسیدگی به تک تک آنان در حال انجام است.

بیژنی ادامه داد : اتوبوسرانان متخلفی که جرم آنان اثبات شده باشد تذکرکتبی و انضباطی می گیرند و در صورت تکرار دوباره تخلف اخراج خواهند شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تصریح کرد : ماموران بازرسی این شرکت با لباس های مبدل وخودروها، شیوه فعالیت اتوبوس ها را نظارت می کنند .

وی اظهار داشت : تعداد ماموران شاغل در بازرسی شرکت واحد اتوسرانی تهران و حومه 50 نفر، بازرسان افتخاری حدود 300 نفرهستند و معاونان مناطق مختلف نیز بر این امور نظارت دارند .

بیژنی ازبازدید های غیر محسوس خود ازاتوبوس ها خبر داد و افزود : آموزش آداب رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، اخلاقی و رفتاری برای رانندگان در دستور کارقرار دارد .

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اضافه کرد : آموزش کارکنان شرکت واحد در سطح معاونان بهره برداری مناطق در حال انجام است .

به گفته این مسئول، آموزش رانندگان در ابعاد مختلف اجتماعی، فنی، ، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به طور جدی و به منظور بالاتررفتن کارایی اتوبوس های شهر تهران در مجتمع هایی برگزارخواهد شد .

بیژنی تاکید کرد : نمرات این کلاس ها در ارتقاء شغلی و حقوقی کارکنان اتوبوسرانی تاثیرمی گذارد.