به دفاتر مسافرتی تسهیلات ویژه بدهید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر پویان رفیعی شاد رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی و گردشگری زیارتی و گردشگری الکترونیک استان تهران در این نامه خطاب به ضرغامی وزیر میراث فرهنگی نوشت: از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تاکنون به جهت حوادث گوناگون صنعت گردشگری در کشور با مشکلات و معضلات عدیده ای مواجه شد و همکاران ما در حوزه دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری متحمل ضرر و زیان‌های هنگفتی شده و جمع کثیری از همکاران به‌ناچار مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خود شدند، پس از برون رفت از بحران کرونا روزنه‌های امید جهت شروع مجدد فعالیت ایجاد و پس از نوروز ۱۴۰۱ همکاران ما با تکمیل نیروهای انسانی و مهیا کردن زیرساخت‌های لازم، فعالیت خود را آغاز کردند.

لازم به عرض است همکاران پرتلاش ما همواره بیشترین سهم را کمک به شناسایی ایران عزیز و جذب گردشگر داشته و در رسالت‌های خود نیز به بهترین شکل ممکن با سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی عمل کرده است.

با عنایت به شرایط به وجود آمده و ادامه روند بحران برای همکاران که چهار سال پیاپی هزینه‌های جاری دفاتر خود را به زحمت مهیا کرده اند و در این بین هزینه‌های تحمیل شده کنسلی بلیط، هتل و… را نیز مجبور به پرداخت شده‌اند.

مستدعی است، با طرح این مهم در هیأت دولت و تشریح بحران به وجود آمده در راستای سیاست‌های دولت در خصوص کاهش نرخ رشد بیکاری و حفظ و احیای بنگاه‌های اقتصادی نسبت به اختصاص تسهیلات ویژه اعم از معافیت‌های مالیاتی، بیمه، عوارض، وام‌های کم‌بهره و…، اقدام کنند.

در این شرایط که همکاران توان پرداخت حقوق پرسنل و تعهدات مالی خود را ندارند مواجهه با ارگان‌های دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی و بیمه و سایر نهادهای از این دست عرصه را تنگ‌تر و نهایتاً با موجی از تعطیلی‌ها مواجه خواهیم شد، این انجمن به‌عنوان پر عضو ترین انجمن این حوزه استدعا دارد مراتب به‌صورت اولویت پیگیری شود.