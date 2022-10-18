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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۹

در نامه ای به ضرغامی عنوان شد؛

به دفاتر مسافرتی تسهیلات ویژه بدهید

به دفاتر مسافرتی تسهیلات ویژه بدهید

رئیس هیأت مدیره انجمن دفاتر مسافرتی تهران در نامه ای از وزیر میراث فرهنگی خواست نسبت به اختصاص تسهیلات ویژه اعم از معافیت‌های مالیاتی، بیمه، عوارض، وام‌های کم‌بهره و غیره اقدام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر پویان رفیعی شاد رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی و گردشگری زیارتی و گردشگری الکترونیک استان تهران در این نامه خطاب به ضرغامی وزیر میراث فرهنگی نوشت: از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تاکنون به جهت حوادث گوناگون صنعت گردشگری در کشور با مشکلات و معضلات عدیده ای مواجه شد و همکاران ما در حوزه دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری متحمل ضرر و زیان‌های هنگفتی شده و جمع کثیری از همکاران به‌ناچار مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خود شدند، پس از برون رفت از بحران کرونا روزنه‌های امید جهت شروع مجدد فعالیت ایجاد و پس از نوروز ۱۴۰۱ همکاران ما با تکمیل نیروهای انسانی و مهیا کردن زیرساخت‌های لازم، فعالیت خود را آغاز کردند.

لازم به عرض است همکاران پرتلاش ما همواره بیشترین سهم را کمک به شناسایی ایران عزیز و جذب گردشگر داشته و در رسالت‌های خود نیز به بهترین شکل ممکن با سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی عمل کرده است.

با عنایت به شرایط به وجود آمده و ادامه روند بحران برای همکاران که چهار سال پیاپی هزینه‌های جاری دفاتر خود را به زحمت مهیا کرده اند و در این بین هزینه‌های تحمیل شده کنسلی بلیط، هتل و… را نیز مجبور به پرداخت شده‌اند.

مستدعی است، با طرح این مهم در هیأت دولت و تشریح بحران به وجود آمده در راستای سیاست‌های دولت در خصوص کاهش نرخ رشد بیکاری و حفظ و احیای بنگاه‌های اقتصادی نسبت به اختصاص تسهیلات ویژه اعم از معافیت‌های مالیاتی، بیمه، عوارض، وام‌های کم‌بهره و…، اقدام کنند.

در این شرایط که همکاران توان پرداخت حقوق پرسنل و تعهدات مالی خود را ندارند مواجهه با ارگان‌های دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی و بیمه و سایر نهادهای از این دست عرصه را تنگ‌تر و نهایتاً با موجی از تعطیلی‌ها مواجه خواهیم شد، این انجمن به‌عنوان پر عضو ترین انجمن این حوزه استدعا دارد مراتب به‌صورت اولویت پیگیری شود.

کد مطلب 5611768
فاطمه کریمی

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    نظرات

    • سلیمی IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      تشکر ویژه از زحمات جناب آقای رفیعی شاد و همکاران محترمشان ،به امید روزهای خوب برای صنعت
    • سلیمی IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      تشکر ویژه از زحمات جناب آقای رفیعی شاد و همکاران محترمشان ،به امید روزهای خوب برای صنعت
    • سلیمی IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      تشکر ویژه از زحمات جناب آقای رفیعی شاد و همکاران محترمشان ،به امید روزهای خوب برای صنعت

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