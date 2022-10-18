اولویت های پژوهشی سازمان بهزیستی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی، تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی اولویت‌های پژوهشی ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۱ را به شرح ذیل اعلام کرد.

۶ اولویت پژوهشی اعلام شده و فرآیند ارسال، بررسی و تصویب پروپوزال‌های پژوهشی به شرح زیر است.

۱- ارزیابی وضعیت فرزندان انتقال یافته به زندگی مستقل در دهه اخیر (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰)

۲- بررسی نتایج اجرای خصوصی سازی در سازمان بهزیستی و میزان اثربخشی آن بر خدمت‌رسانی به جامعه هدف

۳- شناسایی مدل‌های کسب و کار کوچک و متوسط ویژه کارگاه‌های تولیدی حمایتی افراد دارای معلولیت

۴- شناخت مؤلفه (تعیین کننده) های جمعیت شناختی جامعه هدف خدمات اجتماعی بر اساس آمایش سرزمین

۵- بررسی هزینه - فایده برنامه آموزش زندگی خانواده

۶- ارزیابی اثربخشی آموزش ضمن خدمت بر اساس ارائه مدل آسیب شناسی

۷- بررسی محاسبه قیمت تمام شده خدمات سازمان بهزیستی و ارائه الگوی محاسبه هر یک از خدمات

فرآیند ارسال، بررسی و تصویب پروپوزال‌های پژوهشی

سازمان بهزیستی کشور در جهت نیل به اهداف، تحقق وظایف و مأموریت‌ها و حل مسائل سازمان, از پژوهشگران و محققین حقیقی و حقوقی به منظور اجرای طرح‌های پژوهشی دعوت به‌عمل می‌آورد.

توضیحات مرتبط با نحوه دریافت پروپوزال‌های پژوهشی:

۱ - در مرحله اول پروپوزال‌های پژوهشی می‌بایست در فرم پروپوزال مخصوص سازمان(نمونه خام پیوست) تکمیل و سپس به همراه رزومه علمی به حوزه پژوهش سازمان به آدرس research@behzisti.gov.ir ارسال شود.

۲ - ارسال پروپوزال‌های پژوهشی به معنی الزام سازمان برای همکاری نخواهد بود.

۳ - تمام اطلاعات درخواستی در فرم پروپوزال پژوهشی با دقت تکمیل شود.

۴ - پروپوزال‌ها پس از بررسی و ارزشیابی علمی، هزینه‌ای و تائید سازمان، بر اساس دستورالعمل ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق دو) و سایر قوانین و ضوابط مرتبط، ابتدا در سمات ملی ثبت و پس از تائید شورای عالی عتف و اخذ کد رهگیری، امکان عقد قرارداد میسر می‌شود.

۵ - اشخاص حقیقی به‌عنوان پژوهشگر می‌بایست دارای حکم عضویت در هیئت علمی دانشگاه باشند.

۶ - اشخاص حقوقی شامل مؤسسات دانش بنیان، دانشگاه‌ها و.... می‌باشند.

۷ - در صورت تصویب پروپوزال و عقد قرارداد، مجری موظف است نامه‌ای از ریاست دانشگاه متبوع مبنی بر تائید انجام پژوهش اخذ و به دبیرخانه پژوهش سازمان ارائه نمایند.

۸ - همراه با فرم پروپوزال تکمیل شده ارسال رزومه علمی، مدرک تحصیلی و حکم عضویت در هیئت علمی پژوهشگران به آدرس ایمیل دبیرخانه پژوهش سازمان الزامیست.

۹ - قراردادهای مربوط به پژوهش مشمول قانون "منع مداخله کارکنان دولت" است.

۱۰ - در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق مسئولیت آن به عهده پژوهشگر می‌باشد.

۱۱ - پژوهشگران محترم در صورت هر گونه پرسش می‌توانند با تلفن دبیرخانه پژوهش با شماره ۲۲۶۹۷۲۵۴ (آقای دخانچی) تماس حاصل نمایند.