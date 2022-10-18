ائتلاف متجاوز به دنبال هرج و مرج در یمن بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سید عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن گفت که ائتلاف متجاوز سعودی با حمله به ساختمان دولتی و تعطیل کردن آنها به دنبال ادامه هرج و مرج در یمن بود.

وی طی اظهاراتی در مراسم افتتاحیه کار مشترک میان نهادهای دولتی و اجزای جامعه یمن افزود: به خاطر حملات ائتلاف متجاوز به نهادهای دولتی، بسیاری از این نهادها تعطیل شدند و عدم فعالیت این نهادها درپی حملات مشکلات عدیده‌ای برای ملت یمن به وجود آمد.

الحوثی تاکید کرد: در دوره هایی که بمباران هوایی کمتر است، حضور فشرده در نهادهای دولتی، جبران کمبود قبلی، حضور در جامعه و رسیدگی به مشکلات مردم ضروری است و اتکا به واردات از خارج یک مشکل جدی است، زیرا این یک اشتباه فاحش است و در سال‌های گذشته امنیت ملی کشور را به خطر می‌انداخت.

رهبر جنبش انصارالله تصریح کرد: مشکلاتی که آمریکا در اروپا و اوکراین ایجاد کرد عواقبی را در بعد اقتصادی به جا گذاشته است و باید به جنبه کشاورزی توجه کرد؛ چراکه ستون فقرات اقتصاد ملی است.