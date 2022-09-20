متجاوزان به زندانها و قبرستانها هم رحم نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سید عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که به اعتراف همه گروه های سیاسی اقدامات سفیر آمریکا در یمن، نقض آشکار حاکمیت و استقلال این کشور است و آمریکایی ها سفارت خود در صنعا را تبدیل به مقر اقدامات خرابکارانه در یمن کردند.

الحوثی با اشاره به پیروزی تاریخی در ۲۱ سپتامبر، تاکید کرد که این پیروزی ملت یمن را نجات داد و این انقلاب از لحاظ دینی، اخلاقی و ملی به نفع مردم بود.

رهبر جنبش انصارالله تاکید کرد که انقلاب ۲۱ سپتامبر در حالی رخ داد که سیاست های آمریکا در یمن حاکم و کشور ما در حال حرکت به سمت فروپاشی کامل بود، البته در سال ۲۰۱۱ مداخلات خارجی برای سوء استفاده از قیام ملت یمن وجود داشت، آمریکایی ها در آن زمان تلاش کردند زمام امور را در دست خود گیرند و از درگیری ها به نفع خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ابتکار عمل کشورهای عربی نیز طرحی آمریکایی با پوشش عربی بود و با نظارت مستقیم سفیر وقت آمریکا در یمن طراحی و ارائه شده بود، عنوان کرد: آمریکایی ها تلاش کردند استقلال ملت ما را مصادره کنند و به صورت غیر مستقیم و بدون جنگ بر کشور ما سلطه یابند.

الحوثی تصریح کرد: طرح آمریکا فروپاشی کشور ما از داخل و از طریق تشدید شکاف سیاسی بود، واشنگتن تلاش کرد شکاف ها را تقویت کند تا ملت یمن هویت جمعی خود را از دست بدهد.

رهبر جنبش انصارالله ادامه داد: در آن زمان احساس ناامنی در کشور چه در میان شهروندان عادی و کارمندان رسمی و حتی سرویس های امنیتی، غلبه یافته بود، روند ترورها، انفجارها و حضور عناصر تکفیری در اکثر استان ها پیش از انقلاب ۲۱ سپتامبر به اوج خود رسیده بود، راهزنی و غارت مسافران از مظاهر ناامنی پیش از وقوع این انقلاب بود. شرایط اقتصادی در سایه سرسپردگی کامل به آمریکا به سمت قحطی پیش می رفت، در حالی که هیچ توجیه و دلیلی برای فروپاشی اقتصادی وجود نداشت، البته علت بحران اقتصادی در آن زمان سیاست های دولت وقت بود و نه شرایط جنگی و محاصره.

سید عبدالملک الحوثی با بیان اینکه بسیاری از احزاب با مواضع و سیاست های دیکته شده آمریکا و متحدانش موافق بودند، افزود: در سایه چنین شرایطی انقلاب مردمی ضروری بود، البته این انقلاب، آمریکایی ها و متحدانش را غافلگیر و سردرگم کرد. این انقلاب مردمی دارای اهداف و رویکردهای اصیل بود که بر اساس دیکته های خارجی و تبلیغات رسانه ای شروع نشد، مطالبات انقلابی مردم یمن صادقانه و عادلانه بود و هیچ رویکرد گروهی و نژادی نداشت.

رهبر جنبش انصارالله تاکید کرد: ائتلاف متجاوز اماکن دولتی و عمومی را به دستور آمریکا هدف قرارد داد و تمام زیر ساخت ها را نابود کرد، حتی به زندان ها، قبرستان ها و مدارس نیز رحم نکرد. ائتلاف متجاوز تلاش کرد مردم را از طریق محاصره شدید و توطئه های اقتصادی در تنگنا قرار دهد، همه اقدامات نیروهای متجاوز اشغالگرانه بود.

وی با بیان اینکه شورای موسوم به ریاستی نیز توسط آمریکایی ها و سعودی ها تعیین شد، افزود: مداخله ائتلاف متجاوز به جایی رسیده است که در مناطق اشغالی دولت تشکیل می دهد و وزیر انتصاب می کند، البته آنها برغم حملات وحشتناک و مداخلات گسترده در مناطق اشغالی، در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند و به لطف خداوند ملت ما در سایه مقاومت پیروز شد.

الحوثی ادامه داد: از اولین دستاوردهای انقلاب ۲۱ سپتامبر دفاع از هویت ایمانی ملت یمن بود، متجاوزان می خواستند که ملت ما بدون هویت باشد، اما امروز ملت ما در سایه مقاومت از نعمت آزادی برخوردار است. از دیگر دستاوردهای این انقلاب نیز تحقق امنیت و ثبات در مناطق رها شده از اشغال متجاوزان است و امنیت و ثبات در این استان ها با استان های تحت اشغال قابل مقایسه نیست.

رهبر جنبش انصارالله با بیان اینکه تقویت سرویس های امنیتی و بهبود عملکرد آن در دستور کار قرار دارد، افزود: حفظ صلح و ثبات داخلی و آرامش اجتماعی در حل و فصل مشکلات و توسعه صنایع نظامی از دیگر دستاوردهای انقلاب ۲۱ سپتامبر بود که کشور و ملت یمن به آن افتخار می کند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه صنایع نظامی در سایه حملات متجاوزان و محاصره محقق شد، عنوان کرد: یمن همه نوع تسلیحات اعم از سلاح سبک، متوسط و پیشرفته می سازد و آینده صنایع نظامی و مدنی در کشور روشن است.

سید عبدالملک الحوثی تصریح کرد: آمریکا و مزدورانش به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پیش می روند و انقلاب ۲۱ سپتامبر نقش مهمی در حفظ جایگاه اصیل ملت یمن علیه عادی سازی روابط با تل آویو داشت. این انقلاب تاکیدی بر مواضع ملت ما در همکاری با ملت ستمدیده فلسطین و تداوم روحیه برادری با آزادگان امت اسلامی بود.

وی تاکید کرد: تجاوز همچنان ادامه دارد و جنگ متوقف نشده است، آنها محاصره یمن را لغو نکرده اند و ما تنها در شرایط آتش بس موقت قرار داریم، از مهمترین چالش های که نمی توان آن را نادیده گرفت اشغال بخش هایی از کشور توسط ائتلاف متجاوز است و محاصره هم از چالش هایی است که انقلاب با آن دست و پنجه نرم می کند.

رهبر جنبش انصارالله افزود: غارت درآمدهای نفتی و سایر منابع یمن توسط ائتلاف متجاوز سعودی مانع از خدمت رسانی به ملت یمن می شود.

الحوثی با تاکید بر اینکه به مقابله با تجاوزات و توطئه های ائتلاف متجاوز ادامه خواهیم داد، اظهار داشت: بار دیگر از ائتلاف متجاوز می خواهم که به تجاوز، محاصره و اشغالگری پایان دهد؛ چرا که تداوم تجاوز بزرگترین تهدید علیه صلح منطقه ای و بین المللی است و پیامدهای منفی آن محدود به یمن می شود، هیچ توجیهی برای تداوم تجاوز وجود ندارد و ادامه آن ائتلاف متجاوز را به سمت فاجعه خواهد کشاند.