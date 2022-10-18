به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در مستند تلویزونی میدان دیپلماسی که با محوریت ناگفته‌های سیزده ماه سیاست خارجی دولت سیزدهم گفت: در اوایل فعالیت دولت سیزدهم که با بحران کرونا روبرو بودیم توانستیم با همکاری وزارت بهداشت حدود ۱.۲ میلیارد دلار برای واردات واکسن کرونا در بازه زمانی کوتاه اقدام کنیم.

وی افزود: در راستای منافع کشور از هر ظرفیتی که تأمین کننده منافع مردم باشد چه غرب و چه شرق چشم‌پوشی نخواهیم کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در موضوع جنگ اوکراین نیز تصریح کرد: در ماه دوم جنگ اوکراین و روسیه، اوکراین از ایران خواست که از روسیه بخواهیم آتش بس برقرار شود.

وی در ادامه افزود: ایران به تلاش خود برای برقراری آتش‌بس و بازگشت طرفین به میز مذاکره ادامه می‌دهد اما غربی‌ها به ارسال تسلیحات جنگی ادامه می‌دهند.

امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به برگزاری نشست صلح سوریه (آستانه) با حضور ترکیه و روسیه در تهران گفت: قطعاً برگزاری این نشست روند آستانه تصادفی نبود و این نشست قرار بود هم پیام منطقه‌ای و بین المللی و هم دستاورد دوجانبه برای مردم کشور داشته باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز گفت: هدف ما در مذاکره، رسیدن به توافق خوب و پایدار است و وقتی به برجام برمی‌گردیم باید سطح قابل اعتنایی از تضمین‌ها را در اختیار داشته باشیم.

وی افزود: ما حاضر به هر توافقی توأم با هر خسارتی نیستم بلکه به‌دنبال توافقی منطقی هستیم که منافع کشور را تأمین کند؛ یکی از مشکلات در برجام این است که تعهدات به‌طور روشن مشخص شده اما رفع تحریم‌ها به روشنی بیان نشده است.

امیرعبداللهیان گفت: در حاشیه برجام با درخواست آمریکایی‌ها مواجه شدیم که ۶۰ نفری که به‌خاطر دست داشتن در ترور سردار سلیمانی در لیست سیاه ایران قرار گرفتند را از این لیست خارج کنیم که خواسته نابجایی بود و به آن‌ها صریحاً گفتیم که این موضوع خط قرمز ماست.

وی در خصوص منازعه جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم تأکید کرد: ایران اجازه نداد مسیر ارتباطی با ارمنستان بسته شود و تا برگزاری رزمایش در منطقه پیش رفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عربستان گفت: اخیراً سعودی‌ها اعلام کرده‌اند آمادگی دارند در سطح سیاسی نشستی با تهران داشته باشند که امیدواریم توافقات نشست دور پنجم دو کشور زودتر اجرایی شود.



امیرعبداللهیان همچنین به موضوع عادی سازی روابط میان برخی از کشورهای منطقه و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی در مقطعی تلاش کرد با لابی برخی حاکمان کشورهای منطقه عادی‌سازی روابط خود را دنبال کند اما هشدارهای جدی جمهوری اسلامی و برخوردهای قاطع و به‌موقع در میدان و واکنش مردم منطقه باعث توقف یا کُندی روند سازش شد.

وی افزود: توجه به ویژه به امور ایرانیان خارج از کشور یکی از اقدامات دولت و دستگاه دیپلماسی کشور بوده و در همین راستا شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور دی ماه گذشته احیا شد و در آن جلسه مصوباتی داشتیم و اعضای جدیدی هم به این شورا اضافه شدند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: یکی از مشکلات ایرانیان رسیدگی به مسئله فرزندان آن‌هاست که به سن سربازی رسیده‌اند.

امیرعبداللهیان گفت: سه هفته بعد از رأی اعتماد کابینه، به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رفتم و فقط از اروپا که درباره برجام ابهاماتی داشتند، ۲۱ وزیر خارجه به محل اقامتم آمدند و با من دیدار کردند و ما تلاش کردیم در این مدت هیچ تریبون بین المللی را خالی نگذاریم و از این فرصت برای بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران استفاده کردیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه در دیدار خصوصی با رهبر معظم انقلاب گزارش مبسوطی از عملکرد وزارت امور خارجه به ایشان ارائه کردم و ایشان نیز توصیه‌های ارزشمندی داشتند، تصریح کرد: رضایت مقام معظم رهبری و بیان دلگرم کننده ایشان نسبت به مجموعه وزارت امور خارجه سرمایه بزرگی برای همه ماست و مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده است.