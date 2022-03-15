به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی گفت: از مسکو و ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم؛ برای ما، استقلال سیاسی ایران و منافع ملت مهمترین و بالاترین هدفی است که دنبال می‌کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما خود را وابسته به غرب و وابسته به شرق نمی‌دانیم، اما در مسیر همکاری و روابط خارجی، در هر نقطه‌ای که منافع ملت ایجاب کند و تامین شود، حضور خواهیم داشت و منافع ملت ایران را در بهترین وجه خود پیگیری خواهیم کرد.



وی به نتایج گفتگوهای خود با همتای روس خود اشاره کرد و گفت: موضوعی که برای ما حائز اهمیت بود، اینکه مایل بودم از زبان آقای لاوروف به عنوان مقام رسمی و رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه بشنوم که آیا نسبتی بین تحولات اوکراین و توافق احتمالی که در وین به آن دست پیدا خواهیم کرد، وجود دارد یا خیر.



امیرعبداللهیان افزود: در رسانه‌ها برخی سعی کردند اینگونه این موضوع را انعکاس دهند که حتی اگر توافق در وین به نقطه پایانی خود برسد، به دلیل بحران اوکراین، طرف روس مایل به تایید توافق وحضور برای نشست روز جمع‌بندی توافق در وین نخواهد بود، اما آقای لاوروف به صراحت، هم در کنفرانس خبری و هم در نشست مذاکراتی اعلام کرد، در هر زمانی که با طرف غربی و آمریکایی به مرحله پایانی توافق برسید، روسیه به عنوان یک عضو طرف برجامی حتماً از این توافق حمایت خواهد کرد.



وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه گفتگوهای صمیمانه و صریحی با همتای روس خود داشت گفت: در گام اول مروری بر آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه داشتیم و نتایج تلاش سفارتخانه‌های دو کشور پس از دیدار روسای جمهور ایران و روسیه در اواخر دی ماه گذشته مورد ارزیابی قرار گرفت. روسای جمهور ایران و روسیه توافقاتی کردند که نیاز است به طور مستمر و پیگیر تا حصول نتیجه، دنبال شوند.



امیرعبداللهیان به سند همکاری‌های بلندمدت بین تهران و مسکو اشاره و تاکید کرد: در آینده نزدیک در جریان سفر آقای لاوروف به تهران، امیدواریم این سند برای امضاء نهایی آماده کنیم.



وزیر امور خارجه کشورمان، توسعه مناسبات همه‌جانبه ایران و روسیه را از دیگر محورهای مذاکرات دوجانبه برشمرد و گفت: در چارچوب حقوق بین‌الملل و صرف نظر از شرایط جدیدی که در سایه جنگ اوکراین و تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه به وجود آمده است، ما می‌توانیم به همکاری‌های پایدار خود ادامه دهیم.



وی تحولات اوکراین را از دیگر موضوعات مورد گفتگو عنوان و تاکید کرد: ما به صراحت اعلام کردیم که مخالف جنگ هستیم، هم در اوکراین، هم در یمن، هم در افغانستان و در هر نقطه دیگری از جهان، به همان نسبت که مخالف تحریم‌های یکجانبه علیه ملت‌ها و کشورها هستیم.



امیرعبداللهیان به تماس شب گذشته خود با وزیر امور خارجه اوکراین اشاره کرد و گفت: حامل پیام همتای اوکراینی خود برای آقای لاوروف بودم.



وزیر امور خارجه کشورمان افزود: طرف اوکراینی در پیام خود، خواستار توقف جنگ و تمرکز بر مذاکره سیاسی بود و ما هم ریشه‌های این بحران را مورد ارزیابی قرار دادیم و هم موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت خاتمه جنگ و تمرکز بر راه حل سیاسی را مورد توجه قرار دادیم.



امیرعبداللهیان گفت: در سایر مسائل منطقه‌ای، از جمله افغانستان، یمن و فلسطین نیز، مسائل مورد علاقه طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ما امیدوار هستیم شاهد مرحله جدیدی از روابط بر مبنای منافع مشترک دو کشور و دو ملت باشیم.