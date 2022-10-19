«علی ذاکری» سرپرست شرکت گاز هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی دکتر چگنی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، «علی ذاکری» به عنوان «سرپرست شرکت گاز استان هرمزگان» منصوب شد. پیش از این، فواد حمزوی مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان بود.

در حکم علی ذاکری بر توجه جدی به مدیریت اثربخش پروژه‌ها و طرح‌ها در سطح استان و تکمیل و تحویل به موقع آنها تأکید شده است.

علی ذاکری پس از اخذ مدرک کارشناسی مهندسی شیمی- صنایع گاز دوره کارآموزی‌اش را در پالایشگاه سرخون و قشم گذراند و با مدرک کارشناسس ارشد به عنوان نخبه، به استخدام شرکت نفت مرکزی درآمد و سپس به پالایشگاه سرخون منتقل شد. وی هم اکنون دارای دکترای مهندسی شیمی و دانش آموخته کشور نروژ است که پیش از این معاون بهره برداری پالایشگاه گاز سرخون و قشم بوده است.