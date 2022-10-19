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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

روند بستری های کرونایی در گیلان افزایشی است

روند بستری های کرونایی در گیلان افزایشی است

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بهبودی ۲۲ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته گفت: آمار بستری ها در بیمارستان های استان روند افزایشی دارد.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثابت بودن آمار بستری‌های بیماران کرونایی گیلان در ۱۱ روز گذشته اظهار کرد: آمار بستری‌های بیماران کرونایی در بیمارستان‌های استان روند افزایشی گرفته است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۵۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های گیلان بستری هستند، افزود: هم اکنون ۶ تن از بیماران کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های گیلان بستری هستند

مهرابیان اضافه کرد: در شبانه روز گذشته ۳۶ بیمار جدید کرونایی نیز در بیمارستان‌های استان گیلان پذیرش شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بهبودی و ترخیص ۲۲ بیمار کرونایی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان در شبانه روز گذشته تصریح کرد: با توجه به سرد شدن هوا و خطر شیوع دوباره ویروس کرونا، افراد دارای علائم سرماخوردگی از حضور در مکان‌های شلوغ پرهیز کنند.

کد مطلب 5612499

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