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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۴

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و صندوق ایثارگران

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و صندوق ایثارگران

کمیته امداد و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با هدف ایجاد سالانه ۱۰ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با حضور مرتضی فیروزآبادی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد و علیرضا محمدی، مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به امضا رسید.

کشف و پرورش استعدادها و توانمندسازی ایثارگران فاقد بیمه و درآمد که جزو دهک‌های یک تا پنج درآمدی جامعه هستند، از اهداف این تفاهم‌نامه است.

ایجاد سالانه ۱۰ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف از محل اعتبارات بانکی، در چارچوب این تفاهم‌نامه هدف‌گذاری شده است.

ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی با هدف کسب درآمد پایدار، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش و ارائه آموزش‌های مهارتی کسب و کار به گروه‌های مشمول، از دیگر مواردی است که در تفاهم‌نامه میان کمیته امداد و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 5612578
مهناز قربانی مقانکی

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