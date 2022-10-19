غربالگری چشم کودکان ۳ تا ۶ سال در بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، افروز صفاری‌فرد در خصوص غربالگری کودکان و معاینه چشم قبل از ورود به مدرسه گفت: برنامه سازمان بهزیستی کشور برای غربالگری تقریباً شبیه برنامه آموزش و پرورش است اما ما این غربالگری را برای کودکان ۳ تا ۶ سال آغاز می‌کنیم.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه هر کودک در این سن، ۳ مرتبه غربال می‌شود، افزود: این غربالگری شامل بیماری تنبلی چشم، بیماری‌های انحصاری چشم و اختلالات آناتومیک در این ناحیه است.

وی، خاطرنشان کرد: در مواقعی که کودکان همکاری لازم را ندارند به وسیله دستگاه غربالگری می‌شوند و بعد از شناسایی مشکل هم به کارشناسان بینایی‌سنج ارجاع داده خواهند شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور وضعیت کودکان را تا ۱۰ سالگی و حل مشکل بینایی آنها پیگیری می‌کند، گفت: خانواده‌های نیازمندی هم که فرزند آنها دچار مشکل بینایی است شناسایی می‌شوند و کمک هزینه تهیه عینک و یا کمک هزینه حراجی از طرف بهزیستی پرداخت می‌شود.

صفاری‌فرد با اشاره به اینکه برنامه غربالگری سازمان در سطح شهر و روستا انجام می‌شود، اظهار کرد: برنامه غربالگری در حاشیه شهرها و مناطق محروم و روستاها کاملاً رایگان انجام می‌شود و بهزیستی هزینه آن را تقبل می‌کند و البته این خدمت در مناطق دیگر هم با تعرفه دولتی محاسبه می‌شود.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور از خانواده‌ها تقاضا کرد که برای تضمین سلامتی بینایی کودکان خود و پیشگیری از معلولیت آنها به پایگاه‌های سازمان بهزیستی کشور مراجعه کنند. آدرس این پایگاه‌ها در سایت سازمان بهزیستی کشور وجود دارد.