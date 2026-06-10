تشخیص و مداخله برای ۴۲۰ هزار کودک مبتلا به تنبلی چشم در ۳۰ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور؛ نشست هماهنگی به‌منظور برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین گرامیداشت سی‌امین سال اجرای برنامه کشوری غربالگری بینایی، به میزبانی دفتر پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی برگزار شد.

فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: در این نشست، ضمن تأکید بر اهمیت دستاوردهای سه دهه اجرای این برنامه در پیشگیری از بروز معلولیت‌های بینایی در کودکان، شعار محوری این مراسم با عنوان «۳۰ سال مراقبت برای فردایی روشن» انتخاب و تصویب شد.

بنابر اعلام عباسی، این آیین که هم‌زمان با هفته بهزیستی در تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد، فرصتی مغتنم برای مروری بر سیر تحول و موفقیت‌های کسب‌شده در این حوزه است. از اهداف کلان این برنامه می‌توان به تبیین دستاوردهای ۳۰ سال اجرای برنامه در راستای پیشگیری از معلولیت بینایی کودکان و ارج نهادن به زحمات تمامی تلاشگران و فعالان این عرصه و همچنین فراهم‌سازی بستری برای طرح مطالبات دست‌اندرکاران و مسئولان اجرایی اشاره کرد.

علاوه بر برنامه‌های تجلیلی، تحلیل و بررسی وضعیت این برنامه در ابعاد داخلی و بین‌المللی با رویکرد ارتقای کیفیت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از دیگر محورهای اصلی این رویداد خواهد بود تا ضمن آسیب‌شناسی تجربیات گذشته، چشم‌انداز روشن و کارآمدی برای سال‌های پیش رو ترسیم شد.

لازم به ذکر است برنامه تنبلی چشم، که از سال ۱۳۷۴ با هدف غربال بینایی کودکان ۳تا ۶ ساله آغاز شده است در طول سالهای اجرا بالغ بر ۶۴ میلیون بار کودک را تحت پوشش قرار داده و بالغ بر ۴۲۰ هزار نفر کودکان دارای آمبلیوپ را تشخیص و تحت مداخلات لازم قرار داده و از معلولیت بینایی کودکان پیشگیری کرده است.