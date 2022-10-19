سقوط دومین پهپاد رژیم صهیونیستی درکرانه باختری در کمتر از یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، رسانه‌های عبری زبان امروز چهارشنبه از سقوط یک فروند پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «الحرایق» استان الخلیل در جنوب کرانه باختری اشغالی خبر دادند.

سخنگوی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در خصوص سقوط این پهپاد گفت: یک فروند پهپاد اوایل امروز حین انجام مأموریت معمول در منطقه شهر الخلیل سقوط کرد و لاشه آن بازگردانده شد.

وی همچنین مدعی شد: نگرانی در خصوص درز اطلاعات این پهپاد وجود ندارد و حادثه در حال بررسی است.

این در حالی است که رسانه‌های رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته نیز از سقوط یک پهپاد متعلق به ارتش این رژیم در الخلیل خبر داده بودند. پهپاد مذکور در روستایی به نام «بیت اومر» در نزدیکی الخلیل سقوط و رژیم صهیونیستی مدعی شد، نقص فنی، علت این سقوط بوده است