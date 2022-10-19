بالاترین سطح آماده باش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «آویو کوخاوی» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی پس از پایان نشست ارزیابی وضعیت امنیتی، به فرماندهان نظامی در کرانه باختری دستور داد تا وضعیت هشدار و آماده باش نظامیان را تشدید کنند و به بالاترین سطح برسانند.

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی همچنین افزود: ما در حالت آماده باش امنیتی دائمی نیستیم، بلکه در میانه موجی از خصومت‌های انفجاری قرار داریم. باید بدانیم که هوشیاری و آمادگی نظامیان ما، نتیجه تیراندازی‌های فلسطینیان را رقم خواهد زد.

این اظهارات کوخاوی در حالی است که یک مقام نظامی رژیم اشغالگر نیز به شبکه صهیونیستی «کان» گفت: رفتار متفاوت نظامیان اسرائیلی می‌توانست از نتایج مرگباری که در عملیات اخیر شاهدش بودیم، جلوگیری کند. اشاره این مقام صهیونیست به عملیات‌های مقاومتی انجام شده در نزدیکی گذرگاه «شعفاط» و شهرک صهیونیست نشین «شافی شمرون» است که طی آن دو نظامی صهیونیست کشته شدند.

باید تأکید کرد که عملیات‌های مقاومتی اخیراً در کرانه باختری به ویژه دو شهر جنین و نابلس به شدت افزایش داشته و هراس رژیم صهیونیستی را در پی داشته است.