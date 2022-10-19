امکان درخواست خرید مرغ منجمد و گرم در سامانه

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال ربانی‌زاده در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه این سامانه ستکاوا از تولید تا مصرف کالا را رصد و پایش می‌کند، گفت: طرح آزمایشی این سامانه از اردیبهشت ماه در استان‌های زنجان، یزد، اصفهان و امروز در استان تهران آغاز شده است.

رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی بیان کرد: امروز حدود یک‌هزار و ۷۶۴ فروشگاه زنجیره‌ای و پروتئینی استان تهران صحه‌گذاری و در سامانه ستکاوا ثبت شده که می‌توانند از طریق این سامانه درخواست خرید مرغ منجمد و گرم دهند.

وی ادامه داد: یکی از مزیت‌های این سامانه تولیدکننده و تأمین کننده در کمترین زمان به منابعی که هزینه کرده می‌رسد.

ربانی‌زاده بیان کرد: با راه‌اندازی این سامانه واسطه‌های غیرضروری حذف و جلوی عرضه خارج از شبکه گرفته می‌شود.

محمد قربانی معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز درباره ضرورت ایجاد سامانه تأمین و توزیع کالاهای اساسی (ستکاوا) اظهار کرد: یکی از چالش‌های کلیدی در نظام تولید و توزیع محصولات کشاورزی (از مزرعه تا سفره) نگرانی تولیدکننده از دریافت نکردن قیمت واقعی محصولی که تولید می‌کند و همچنین گله‌مندی مصرف‌کننده از قیمت بالای محصولی که خریداری می‌کند، است.

وی افزود: سامانه تأمین و توزیع کالاهای اساسی (ستکاوا) در راستای طرح هوشمندسازی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و مواد غذایی است.

قربانی بیان کرد: با راه‌اندازی این سامانه اطلاعات فیزیکی و مالی کالا، تولیدکننده کالا، چگونگی تغییر قیمت کالا در جریان توزیع و میزان سهم تمام فعالان مشخص می‌شود و حاشیه بازاریابی کاهش می‌یابد، همچنین با این هوشمندسازی منافع تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و همه فعالان زنجیره حفظ می‌شود.