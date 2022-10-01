عرضه مرغ و گوشت کافی برای تنظیم بازار

به گزارش خبرگزاری مهر سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه در قرارگاه امنیت غذایی اظهار کرد: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته هیچ‌گونه مشکلی در تأمین گوشت گرم و منجمد مرغ و گوشت قرمز وجود ندارد. توزیع حداکثری گوشت مرغ در میادین سطح شهر تهران و سایر استان‌ها، خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی در حال انجام است.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر اهمیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از مصرف کنندگان، عرضه گوشت منجمد مرغ با قیمت مصوب در میادین و خرده فروشی‌های سطح شهر استان تهران و سایر استان‌ها در حال انجام است.