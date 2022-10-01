  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۹ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۹

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد؛

عرضه مرغ و گوشت کافی برای تنظیم بازار

عرضه مرغ و گوشت کافی برای تنظیم بازار

وزیر جهاد کشاورزی از عرضه مرغ و گوشت کافی برای تنظیم بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه در قرارگاه امنیت غذایی اظهار کرد: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته هیچ‌گونه مشکلی در تأمین گوشت گرم و منجمد مرغ و گوشت قرمز وجود ندارد. توزیع حداکثری گوشت مرغ در میادین سطح شهر تهران و سایر استان‌ها، خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی در حال انجام است.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر اهمیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از مصرف کنندگان، عرضه گوشت منجمد مرغ با قیمت مصوب در میادین و خرده فروشی‌های سطح شهر استان تهران و سایر استان‌ها در حال انجام است.

کد مطلب 5600354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      قیمت مرغ در شهرستان بدون مسئولین تنکابن 71 هزارتومان فروخته میشکد لطفا رسیدگی کنید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها