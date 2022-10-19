توزیع بیش از ۱۹۰۰ تن کالای اساسی در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، حقیقت میرزایی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آستارا اظهار داشت: جهاد کشاورزی در راستای متعادل شدن بازار و کاهش فشار بر مصرف کنندگان، اقدامات مختلفی را انجام است.

وی گفت: در این راستا ۳۰ تن روغن، ۱۰۹ تن انواع برنج خارجی، ۱۵.۵ تن مرغ منجمد، هزار و ۷۰۰ تن مرغ گرم، ۶۶ تن شکر یارانه‌ای، ۲.۵ تن گوشت منجمد در شهرستان توزیع شد.

رئیس جهاد کشاورزی آستارا با اشاره به احتمال کاهش جوجه ریزی از سوی مرغداران از ابتدای مهرماه گفت: ۱۷ تن گوشت منجمد مازاد بر سهمیه آستارا با قیمت مصوب ۴۸۰ هزار ریال وارد و در نقاط مختلف این شهرستان توزیع شد.

وی اضافه کرد: در شش ماهه نخست امسال ۶۳۹ فقره بازرسی از نانوایی‌ها در راستای تنظیم بازار انجام شد که طی آن ۱۰۳ واحد متخلف شناسایی شد که بعضی در حد تذکر بود و برخی موارد پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی فرستاده شد.

میرزایی اظهار کرد: همچنین در این مدت ۸۰ کیسه کنسانتره، ۴۵ کیسه کود شیمیایی اوره، یک تن مرغ گرم و ۱۱۳ کیسه آرد یارانه‌ای که خارج از شبکه توزیع می‌شد، از متخلفان کشف و پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

رئیس جهاد کشاورزی آستارا در ادامه از دستگاه‌ها و شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه خارج از شبکه و یا فروش کالاهای اساسی بیش از قیمت مصوب، موارد را به جهاد کشاورزی اعلام کنند تا بازرسان نسبت به بررسی موضوع اقدام کنند.