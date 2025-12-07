  1. استانها
نظارت ویژه بر بازار آستارا در آستانه شب یلدا

آستارا- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا از اجرای طرح نظارتی شب یلدا با برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی و تشدید نظارت بر واحدهای صنفی در آستانه شب یلدا در این شهرستان خبر داد.

محسن آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار به مناسبت فرارسیدن شب یلدا در آستارا خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای اقلامی چون میوه، آجیل و شیرینی در شب یلدا، تیم‌های بازرسی اداره صمت با همکاری اتاق اصناف، اداره تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و شبکه بهداشت، گشت‌های مشترک را در سطح شهر آغاز کرده‌اند.

رئیس اداره صمت آستارا با بیان اینکه تمرکز اصلی این گشت‌ها نظارت بر واحدهای عرضه‌کننده کالاهای پرمصرف است افزود: در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی همچنین اعلام کرد: سامانه ۱۲۴ آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره گران‌فروشی یا کم‌فروشی است.

