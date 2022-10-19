جانشین ژنرال آویو کوخاوی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه صهیونیستی i۲۴ news از از انتخاب ژنرال هرتسی هالیوی به عنوان جانشین آویو کوخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی، خبر داد.

بنابراین گزارش، با پایان دوران حضور آویو کوخاوی در پست رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در ژانویه ۲۰۲۳، هرتسی هالیوی جانشین وی خواهد شد.

در پی انتخاب هرتسی هالیوی به عنوان جانشین کوخاوی، یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای از این انتخاب ابراز خرسندی و تاکید کرد: هرتسی هالیوی یک افسر با استعداد، بسیار باتجربه و قدرتمند است.

گفتنی است هرتسی هالیوی ۵۵ ساله و فارغ التحصیل دانشگاه دفاع ملی آمریکاست. وی در گذشته سوابقی در چتربازان و تکاوران ارتش رژیم صهیونیستی دارد. ریاست اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و فرماندهی جبهه جنوبی این ارتش نیز از سوابق وی محسوب می‌شود.