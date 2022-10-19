تیم باهوش برنده بازی فردا است/ شرایط برای پرسپولیس سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع عصر چهارشنبه در کنفرانس خبری پیش از بازی با پرسپولیس با اشاره به اینکه بازی سختی برای هر دو تیم در پیش است، اظهار کرد: ما محکومیم که امتیاز کامل را بگیریم.

وی با بیان اینکه همیشه بازی‌های دو تیم جذابیت خود را داشته است، افزود: به دور از رتبه دو تیم در جدول بازی سختی در پیش است.

سرمربی ملوان بندرانزلی با اشاره به اینکه تیمی که تمرکز بیشتر داشته باشد، برنده بازی است، گفت: برای بازی فردا اکبر ایمانی مصدوم است و بقیه بازیکنان آماده بازی هستند.

وی با بیان اینکه از نظر فنی از نوع فوتبال بازیکنانم راضی هستم، اضافه کرد: با هر تیمی که بازی کردیم بر اساس نظر سرمربی‌های تیم حریف بازی خوبی داشتیم.

زارع در ادامه با اشاره به اینکه مسیر هموار است که فوتبال بازیکنانم با نتیجه گیری هم همراه می‌شود، ادامه داد: شرایط خوبی در جدول نداریم ولی بهتر می‌شویم.

وی با بیان اینکه بازی هر چقدر سخت باشد بازیکنان ملوان بهتر بازی می‌کنند، تصریح کرد: بازیکنان باید خیلی فشار را احساس نکنند.

سرمربی تیم ملوان بندرانزلی با اشاره به اینکه نیاز به مهاجم داریم فوروارد خوبی باشد که قیمتش مناسب ملوان باشد انتخاب می‌کنیم، ادامه داد: پرسپولیس یکی از تیم‌های خوب ایران است و نفرات خوبی دارد.

وی با بیان اینکه تیم‌های بزرگ در برابر ملوان بازی‌های سختی داشتند، افزود: فردا برای پرسپولیس بازی سختی خواهد بود.

زارع اضافه کرد: هر تیمی که باهوش باشد و از موقعیت‌های خود بهترین استفاده را بکند موفق خواهد بود.