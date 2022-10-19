تیم کشتی فرنگی ایران با اقتدار قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این رقابت‌ها پویا دادمرز در وزن ۵۵ کیلوگرم، ایمان محمدی در وزن ۶۳ کیلوگرم و دانیال سهرابی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال طلا، امیر عبدی در وزن ۷۲ کیلوگرم، علی عابدی درزی در وزن ۹۷ کیلوگرم و علی اکبر یوسفی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

در رده بندی تیمی، ایران با ۱۳۸ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های گرجستان و ترکیه به ترتیب با ۱۰۱ و ۹۳ امتیاز دوم و سوم شدند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا دادمرز در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ احمت تاشکین اوغلو از ترکیه را مغلوب کرد وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر ۱ نورزات کابدیرآخیموف از قزاقستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. دادمرز در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۴ از سد دنیس میهای از رومانی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۱ از سد نیهاد قلی زاده قهرمان جوانان جهان از آذربایجان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم امید آرامی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۱ و ضربه فنی مغلوب کرم کمال از ترکیه شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت و به دلیل اینکه صبح امروز در وزن کشی مجدد، به سر وزن قانونی نرسید از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۳ کیلوگرم ایمان محمدی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۱ احمد باقدودا از مصر را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ریوتو ایکیدا از ژاپن با نتیجه ۷ بر ۱ پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدی در این مرحله توانست با نتیجه ۵ بر ۱ ضیا باباشوف از آذربایجان را مغلوب کند و به دیدار فینال راه یابد. وی در دیدار فینال با نتیجه ۸ بر صفر گئورگی شوتادزه از گرجستان را از پیش رو برداشت و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم سید دانیال سهرابی در دور اول با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی جولیان حورتا از کلمبیا را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر ویلیوس ساویکاس از لیتوانی را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۲ و ضربه فنی امانت سامات اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله مقابل دیگو چخیکوادزه از گرجستان با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۷ بر ۷ مقابل گاگیگ سنجویان از فرانسه به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم امیر عبدی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر سانات خاچاتریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ مغلوب گوربان گوربانوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. عبدی در این گروه با نتیجه ۸ بر صفر یانیس نیفری از فرانسه را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل عرفان میرزویف از اوکراین با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم محمدرضا مختاری در دور نخست با نتیجه ۱ بر ۱ مغلوب مالخاز آمویان دارنده مدال‌های طلا و برنز جهان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، مختاری به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر صفر امانوئل بنیتز از مکزیک را مغلوک کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر آکیلبک تالانتبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل نائو کوساکا از ژاپن با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب و پنجم شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم علیرضا مُهمدی در دور اول با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب علی هونج از ترکیه شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، مهمدی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم ابوالفضل چوبانی در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ کریستین زمپ از سوئیس را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۴ موهیوتدین ساریجیجک از ترکیه را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ماکسات سایلاو از قزاقستان با نتیجه ۹ بر ۴ و ضربه فنی مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم علی عابدی درزی در دور اول با نتیجه ۴ بر ۳ اینوت گوسا از رومانی را مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل مارکوس راگینگر از اتریش با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب شد و با توجه به راه‌یابی این کشتی گیر به دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها راه یافت. عابدی درزی در این گروه با نتیجه ۶ بر ۳ در مصاف با مصطفی اولگون از ترکیه به پیروزی رسید و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گئورگی کاتساناشویلی از گرجستان گذشت و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم علی اکبر یوسفی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر پائول مورالس از مکزیک را مغلوب کرد. وی در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب میخایلو ویشنیوتسکی قهرمان جوانان جهان از اوکراین شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، یوسفی به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی مارین نیشیمورا از ژاپن را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. یوسفی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۱ مقابل سارخان ممدوف از آذربایجان به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.

رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- پویا دادمرز (ایران) ۲- نیهاد قلی زاده (آذربایجان) ۳- احمت تاشکین اوغلو (ترکیه) و گئورگی توخادزه (گرجستان)

۶۰ کیلوگرم: ۱- کرم کمال (ترکیه) ۲- نیه‌ات ممدلی (آذربایجان) ۳- اولجاس سلطان (قزاقستان)

۶۳ کیلوگرم: ۱- ایمان محمدی (ایران) ۲- گئورگی شوتادزه (گرجستان) ۳- ریوتو ایکیدا (ژاپن) و هراچیا پوقوسیان (ارمنستان)

۶۷ کیلوگرم: ۱- سید دانیال سهرابی (ایران) ۲- گاگیگ سنجویان (فرانسه) ۳- کیوتارو سوگابه (ژاپن) و دیگو چخیگوادزه (گرجستان)

۷۲ کیلوگرم: ۱- گوربان گوربانوف (آذربایجان) ۲- پاول پوکلاویچ (کرواسی) ۳- امیر عبدی (ایران) و ویکاس (هند)

۷۷ کیلوگرم: ۱- مالخاز آمویان (ارمنستان) ۲- الکساندرین گوتو (مولداوی) ۳- ساجان (هند) و نائو کوساکا (ژاپن) ۵- محمدرضا مختاری (ایران)

۸۲ کیلوگرم: ۱- اکسیوس موکوبو (نروژ) ۲- کارلو کودریک (کرواسی) ۳- ماتس آحلگرن (سوئد) و بکا گورولی (گرجستان) … ۱۳- علیرضا مهمدی (ایران)

۸۷ کیلوگرم: ۱- ای ستوان تاکاس (مجارستان) ۲- گئورگ تادیووسیان (ارمنستان) ۳- سیمون سیمونوویچ (لهستان) و مارسل استرکنبورگ (هلند) … ۷- ابوالفضل چوبانی (ایران)

۹۷ کیلوگرم: ۱- الکس زوکه (مجارستان) ۲- مارکوس راگینگر (اتریش) ۳- علی عابدی درزی (ایران) و ناتیش (هند)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- فاتح بوزکورت (ترکیه) ۲- میخایلو ویشنیوسکی (اوکراین) ۳- علی اکبر یوسفی (ایران) و داریوز ویتک (مجارستان)



رده بندی تیمی: ۱- ایران ۱۳۸ امتیاز ۲- گرجستان ۱۰۱ امتیاز ۳- ترکیه ۹۳ امتیاز ۴- آذربایجان ۸۹ امتیاز ۵- ژاپن ۸۹ امتیاز ۶- ارمنستان ۷۰ امتیاز ۷- مجارستان ۶۷ امتیاز ۸- اوکراین ۵۸ امتیاز