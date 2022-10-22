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کد مطلب 5613828
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۳۰ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۹

درگیری دانش‌آموزان یک مدرسه با قَمه در انگلیس

درگیری دانش‌آموزان یک مدرسه با قَمه در انگلیس

در این فیلم درگیری دانش‌آموزان یک مدرسه با قَمه در انگلیس را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • ساسان IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      این فضای مجازی شمشیر دو لبه ای است که اگه ازش درست استفاده نشود میتونه اولین صدمه آن برای خود چاه کن باشه که البته حتما ته چاهه

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