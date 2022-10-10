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کد مطلب 5606448
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۱۸ مهر ۱۴۰۱، ۲۳:۳۶

پوشش عجیب سفیر انگلیس درآذربایجان هنگام تقدیم استوارنامه کشورش

پوشش عجیب سفیر انگلیس درآذربایجان هنگام تقدیم استوارنامه کشورش

سفیر جدید انگلیس در آذربایجان هنگام تحویل استوارنامه کشورش با لباسی عجیب ظاهر شد که در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • حمي IR ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
      0 3
      پاسخ
      سلام براي شما عجيبه اين لباس اصيل اسكاتلند هست !
    • IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
      8 0
      پاسخ
      خواب آلود بوده دامن زنش رو پوشیده!.
    • IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
      9 0
      پاسخ
      اینها ذاتشون زنانه هست.با روحیه مردانه آسیایی ناسازگارند
    • بهروز IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
      0 2
      پاسخ
      عجیب نیست. لباس محلی اسکاتلندی ها رو پوشیده
    • FR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
      0 2
      پاسخ
      این لباس مردم اسکاتلند است. شاید با این کار خواسته که با مردم اسکاتلند همراهی کنه و کمک کنه که اسکاتلند از جدایی منصرف بشه
    • اکبر باقری IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
      0 2
      پاسخ
      لباس سنتیشونه
    • غلومعلی IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
      14 3
      پاسخ
      ایشون چون با علی اف خانم ملاقات داشته لذا لباس زنانه پوشیده تا ادب را رعایت کنه!!!!!!!!!خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
      2 1
      پاسخ
      این لباس عجیب نیست این لباس سنتی اسکاتلند هستش باید دید که نیت از پوشیدن این لباس چیه و چه مفهومی داره چون این سفرای انگلیس کاری رو بیخودی انجام نمیدن
    • راد IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
      10 1
      پاسخ
      شایدنماد تراجنسی است بالاتنه مردانه وپایین زنانه است
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
      51 1
      پاسخ
      انگلیس همیشه برای غارت کشورها در همه لباسی میرود جای پا از خود نمی گذارد سوار علی اف شده و می دزدد دست انگلیس پای خر در میان است
    • بنده خدا IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
      1 15
      پاسخ
      واسه هرچیز خارجیا ی تیتر بسازیدا .لباس ایشون برای شمایی که نمیدونی عجیبه .این لباس رسمی وسنتی مردم اسکاتلند و ولزه که اسمشم کیث هست .فردا نرین تیتر بزنید طرف دامن پوشیدهابرومونو ببرید . اغلا قبل تیتر زدن برید یکم مطالعه کنید.

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