دریافت 29 MB کد مطلب 5606448 https://mehrnews.com/xYG4k ۱۸ مهر ۱۴۰۱، ۲۳:۳۶ کد مطلب 5606448 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۸ مهر ۱۴۰۱، ۲۳:۳۶ پوشش عجیب سفیر انگلیس درآذربایجان هنگام تقدیم استوارنامه کشورش سفیر جدید انگلیس در آذربایجان هنگام تحویل استوارنامه کشورش با لباسی عجیب ظاهر شد که در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط دیدار فیصل بن فرحان با رئیس جمهوری آذربایجان در باکو ارمنستان باردیگر جمهوری آذربایجان را به اقدامات جنگی متهم کرد وزارت خارجه ارمنستان: ایروان آماده عادیسازی روابط با باکو است درگیری دانشآموزان یک مدرسه با قَمه در انگلیس برچسبها جمهوری آذربایجان باکو الهام علی اف سفیر انگلیس
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