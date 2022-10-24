تزریق نوبت پنجم واکسن کرونا در خراسان جنوبی

غلامرضا شریف‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خراسان جنوبی میانگین مبتلایان به ویروس کرونا ثابت است و افزایش و کاهش محسوسی وجود نداشته است.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری از کرونا در خراسان جنوبی بیان‌کرد: البته شهرستان درمیان به واسطه چند مورد بستری از زرد به نارنجی تغییر وضعیت پیدا کرده و مورد خاصی نیست.

شریف زاده ادامه‌داد: البته در مورد چند بیمار تنفسی بستری در درمیان بعد از انجام تست کرونا، جواب منفی شد ولی به واسطه همان بستری بیماران تنفسی این شهرستان تغییر وضعیت پیدا کرد.

وی در مورد آخرین آمار از واکسیناسیون کرونا در خراسان جنوبی افزود: تاکنون ۵۹۰ هزار و ۱۳ نفر نوبت اول و ۵۳۴ هزار و ۹۳۱ نفر نوبت دوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونای خراسان جنوبی گفت: همچنین ۲۲۸ هزار و ۱۹۴ هزار نفر از شهروندان خراسان جنوبی نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.

شریف زاده با بیان اینکه برخی از شهروندان خراسان جنوبی نیز ترجیح داده‌اند که برای حفظ سلامت خود حتی نوبت چهار و پنجم واکسن کرونا را نیز تزریق کنند، یادآور شد: ۱۵ هزار و ۶۴۷ نفر از شهروندان خراسان جنوبی نیز نوبت چهارم و ۴۶ نفر از مردم خراسان جنوبی نیز نوبت پنجم واکسن را تزریق کرده‌اند.